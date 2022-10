Lyt til artiklen

Lørdag fremsatte Socialdemokratiet et forslag om, at butikker, der ligger i byer med under 2.500 indbyggere, skal kunne søge tilskud.

Mere præcist et tilskud på 100.000 kroner, skriver TV 2 Nord.

Det lyder umiddelbart godt. Men forslaget vækker stor ærgrelse for nogen.

I en lille by nord for Hobro, der hedder Arden, er Spar-købmanden frustreret over, at man har lagt snittet ved netop 2.500.

For i Arden bor der nemlig lige præcis 2.505 personer, som altså er fem for mange til at kunne få en håndsrækning.

»Med hensyn til min butik er jeg ærgerlig over, at vi ikke kan komme ind under den aftale, som måske kommer på plads,« siger Spar-købmanden i Arden, René Plougman, til TV 2 Nord.

Han fortæller, at de i butikken har haft dobbelt så høje udgifter til el henover sommeren – og i august og september var de steget så meget, at de var tredoblet.

Og det er endda selvom de havde gjort alt for at spare ved at slukke lamper og varmeanlæg, fortæller han.

Alle er hårdt ramt, lyder det fra købmanden, uanset om man har 2.495 indbyggere i byen eller 2.505.

Forslaget er dog ikke vedtaget endnu.