Bella Sky er af mange kendt som Ørestadens vartegn.

Det firestjernede kongreshotels to store, skæve tårne har dog været noget økonomisk vakelvorne.

Under coronakrisen stod alle værelserne gabende tomme, og først efter halvandet års nedlukning genåbnede hotellet i oktober måned i år.

Koncernen bag har dog gennemgået en dramatisk kamp for at standse den økonomiske styrtblødning.

Væreslerne på Bella Sky har stået tomme under corona-nedlukningen. Arkivfoto. Foto: Betina Garcia

Reelt har det medført, at BC Hospitality Group lukkede størstedelen af forretningen ned og måtte sige farvel til to tredjedele af koncernens medarbejdere.

Men en ny økonomisk plan skal nu give hotelkoncernen genoprejsning. Og med til planen hører så også et navneskifte, der betyder, at BC Hospitality Group nu har skiftet navn til Bellagroup.

»Den voldsomme krise gav os mulighed for at gentænke forretningen fra a til å – på samme måde som et start-up. Mens vi ventede på gæsterne skulle komme tilbage, gennemgik ledelsen derfor alle funktioner både på venues og hoteller. Det var helt afgørende for at komme ud på den anden side,« siger Christian Folden Lund, der er administrerende direktør hos Bellagroup, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham har hotelkoncernen altid været god til at afholde arrangementer og give folk gode oplevelser – men knap så god til at tjene penge på driften.

Fakta om Bellagroup Bellagroup er en af Danmarks største virksomheder inden for hoteller, konferencer, events og hospitality.



Venuedelen består af Bella Center Copenhagen, Bella Arena og Bella Sky Conference & Event, CIFF Showrooms og International House. Bellagroups egenproduceret store events er bl.a. CIFF (Copenhagen International Fashion Fair), Bogforum og LEGO World.



Bellagroup driver tre hoteller med internationalt anerkendte brands: Crowne Plaza Copenhagen Towers, AC Hotel Bella Sky Copenhagen og Copenhagen Marriott med til sammen næsten 1.600 værelser



Bellagroup har over 160 møde- og konferencelokaler og samlet ca. 200.000 kvadratmeter, med plads til over 30.000 gæster.

Kilde: Bellagroup

Bellagroup har derfor brugt krisen på at arbejde mere målrettet med at styrke koncernens kommercielle grene.

»Vi tjener ikke penge endnu, men så længe vi fortsat ser en langsom genåbning af verden, så har vi en plan for at komme derhen, og råd til at lave de investeringer der skal til,« siger Christian Folden Lund.

Corona-nedlukningen blev blandt andet brugt på at styrke faciliteterne i Bellakvarter i Ørestad.

I juni åbnede Bella Arena med plads til flere end 8.000 stående gæster og muligheden for at holde flere forskellige typer af events. Arenaen skal blandt andet benyttes helt store konferencer med keynotes samt større kulturelle events og koncerter.

I juni åbnede Bella Arena med plads til flere end 8.000 stående gæster og muligheden for at holde flere forskellige typer af events. Foto: Pressefoto/visualisering

Der kan også holdes enkeltstående events med 20.000 deltagere eller flere adskilte events med op til 5.000 deltagere hver, ligesom der alternativt kan afholdes et meget stort antal mindre events samtidig.

På personalefronten er der også sket fremskridt.

Siden sommer har Bellagroup ansat mere end 200 nye medarbejdere, og med koncernens nuværende planer vil halvdelen af de ansatte i Bellagroup til nytår have under et halvt års anciennitet.

Ud af de 200 nytilkomne medarbejdere er indtil videre knap halvdelen tidligere ansatte, der er vendt tilbage efter corona.

»Efterhånden som verden genåbner, vender forretningsgrundlaget tilbage. Mennesker har brug for at mødes, og med de mange omlægninger er vi mere klar end nogensinde til at sætte København på verdenskortet for store begivenheder igen,« siger Christian Folden Lund og fortætter:

»Vi har en platform, der er rustet til vækst og udvidelser, og i dag binder vi så en sløjfe om de mange ændringer ved at omdøbe gruppen til Bellagroup,« lyder det fra den administrerende direktør.

Med sine 812 værelser er Bella Sky Københavns næststørste hotel, kun overgået af CabInn Copenhagen, der har 1.202 værelser.

Bella Sky er 76 meter højt, og indtil 2014 var det Nordens største hotel. Der offentlig adgang til Bella Sky Bar på 23. etage.

Koncernen Bellagroup tæller, foruden Bella Center, Bella Sky, Comwell Conference Center, Crowne Plaza og Marriott.