Københavns Kommune vil, som så mange andre, spare på strømmen.

Derfor har man taget beslutningen om – for nu – at slukke for saunaerne i byens svømmehaller.

Det skriver SvømKBH, som er Københavns Kommunes svømmeanlæg, på sin hjemmeside.

Her meddeles det også, at Kultur- og Fritidsforvaltningen følger udviklingen tæt.

På sidstnævntes hjemmeside fremgår det da også i et mødereferat, at der vil være tale om en energibesparelse på omkring 340.000 kWh, tilsvarende 3,1 procent af forvaltningens årlige energiforbrug.

'Det er efter dialog med enkelte aktører vurderingen, at saunalukning ses som det mindst indgribende tiltag på svømmeområdet, og at der vil være generel accept heraf,' står der blandt andet.

Af andre sparetiltag har Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune blandt andet besluttet at begrænse brugen af keramikovne.

Derudover er belysningen på byens kunstgræsplæner dæmpet til DBU’s minimumskrav. ​