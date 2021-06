Det er slut med ensretning omkring søerne og højre-færdsel på Strøget.

Københavns Kommune har nemlig besluttet af sløjfe disse corona-tiltag som følge af de nationale lempelser og en ny sundhedsfaglig vurdering fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det gør det nu muligt for Københavns Kommune at se de smitteforebyggende tiltag med nye øjne, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark, chef for coronateamet i Teknik- og Miljøforvaltningen.

»De nye udmeldinger betyder, at vi ikke længere behøver at være helt så forsigtige, som vi hidtil har været. Det er jo helt fantastisk. Københavnerne har stor ære i, at vi nu kan tage et kæmpe skridt i den rigtige retning mod en skøn sommer, hvor vi igen kan gøre nogle af alle de ting, vi har savnet så længe,« siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Københavns Kommune lemper sine coronatiltag De nationale lempelser og en ny sundhedsfaglig vurdering fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør op med en række coronatiltag i Københavns Kommune: Ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og på Christianshavns Vold sløjfes.

Højrefærdslen på Strøget og Købmagergade ophæves – den grønne stribe midt på Strøget får lov at blive slidt af over tid. Det vil kræve unødigt mange ressourcer aktivt at fjerne den.

Brugen af adfærdsguider tilpasses, så det aktuelle antal opretholdes i juni og juli, hvor der afholdes flere arrangementer i byen, og hvor trykket på byen forventes at være størst. I august reduceres antallet. Aktuelt forventes indsatsen helt udfaset fra september 2021.

Brugen af plakater på bystandere og i valgplakatformat opretholdes i juni og juli, men tilpasses derpå fra august og frem, hvor der alene vil være fokus på særlige trafikknudepunkter, ved testcentre og lignende. Skilteindsatsen forventes helt udfaset medio oktober 2021.

Der har været indført ensretning omkring Peblinge Sø, Sortedams Sø og på Christianshavns Vold siden december, hvor Danmark blev ramt af en massiv anden corona-bølge.

Ensretning har virket efter hensigten, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark.

»Københavnerne har været helt exceptionelt gode til at respektere ensretningen og de øvrige smitteforebyggende tiltag i byen. Tiltagene har tilladt os alle sammen at bruge byen i et vist omfang, og de har samtidig reduceret risikoen for smitte og utrygge situationer«

»Men København er nu en gang bedst, når byen summer af liv og glade dage. Det bliver der i meget højere grad mulighed for nu,« siger Jakob Hjuler Tamsmark, der dog kommer med en lille opfordring til københavnerne.

»Selvom alt lysner, og vi alle sammen higer efter bare at slå os løs på vores egen måde, så er coronaen her stadig. Det skal vi have respekt for. Vi skal sammen fortsætte den gode stil. Husk afstanden og den gode håndhygiejne. Så får vi en god sommer efter omstændighederne.«