Fire cirkuselefanter flyttede lørdag ind i Knuthenborg Safaripark, og det er gået over al forventning.

- Det er nok det vildeste, vi nogensinde har gjort.

Sådan siger Knuthenborg Safariparks begejstrede direktør, Christoffer Knuth, om Elefantsletten, hvor Danmarks fire sidste cirkuselefanter flyttede ind lørdag.

- Det er så rigtigt at se dem her, nu hvor de har stået på ét ben i et cirkustelt så længe.

- Nu kan de få lov at være elefanter, og det er vildt, hvor hurtigt det er gået. Helt ærligt, det er virkelig fantastisk, siger han.

Ifølge Christoffer Knuth har elefanterne siden lørdag været igennem en tredjedel af det 140.000 kvadratmeter store udeområde.

- De har badet, rodet i mudder og spist græs i store mængder. Det fungerer fuldstændig fantastisk.

- De begynder at bevæge sig længere og længere væk, så det er bare så idyllisk, og folk er helt vildt glade for at se dem.

Han vurderer, at der har været omkring 10-20 procent flere besøgende end på samme tidspunkt sidste år.

Elefantsletten er blevet til i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

