71-årige Knud Hulgaard sagde forrige fredag farvel til sin kone, Inger, og kørte hjem. Han var træt, og hun blev med deres venner ved et lokalt teaterstykke. Hvad hun ikke vidste, var, at hun i de efterfølgende 36 timer skulle gennemleve et sandt mareridt.

Det kalder hun det selv i dag.

For Knud nåede aldrig hjem. Og klokken 01 natten til lørdag ringede Inger til politiet. En omfattende eftersøgning blev iværksat.

»Det var helt, helt forfærdeligt. Han er dårligt gående og skulle jo have medicin, mad … Men jeg anede ikke, hvor han var«, gengiver Inger om de indledende timer i eftersøgningen.

Og sådan fortsatte det i 36 timer.

Lige indtil Knud blev fundet. I live og i god behold.

Knud havde forladt det lokale Vikingespil i Jels, hvor parret bor. Han kørte i forvejen på sin el-scooter, og allerede et kvarter senere valgte Inger at tage hjem, efter hun havde sagt ordentligt farvel til vennerne.

Da hun kom hjem, undrede hun sig gevaldigt. Knud var ikke kommet hjem. Hurtigt vendte hun retur til Vikingespillet. Måske var Knud vendte om?

Inger har igen sin mand hjemme hos sig. Foto: Privat. Vis mere Inger har igen sin mand hjemme hos sig. Foto: Privat.

Det var han ikke.

»Jeg ringede til politiet, og et kvarter efter var to patruljer plus en hundepatrulje i gang med at lede. Hver fjerde time kom de tilbage til os og fortalte, hvad de foretog sig og fortalte, at der desværre ikke var noget nyt, hvilket jeg var enormt glad for, at de gjorde. Også selv om der ikke var noget nyt, var det rart at vide, hvad der blev gjort,« forklarer Inger og tilføjer:

»Så snart det var lyst søndag blev der sat helikopter ind, og det lokale redningsberedskab i Jels blev ligeledes indkaldt.«

Udover myndighedernes indsats kunne Inger se, at hele lokalsamfundet hjalp til.

»Jeg tror ikke, der var en eneste borger i Jels, som ikke ledte efter ham. Vi var vel 1000 i gang. Det var helt fantastisk at se. Ej men … det betød så meget, at folk gjorde det for os.«

Hvert minut gik hun og frygtede for den værste besked, hun kunne få. Eftersøgningen fortsatte indtil mandag. Og her var håbet ved at svinde ud for Inger.

»Dér tænkte jeg, at der ikke var så meget mere at gøre.«

Lidt over middag fik Inger dog den bedste nyhed i lang tid. Knud var blevet fundet af en betjent.

Det viste sig, at han var kørt forkert på hjemvejen. Han var drejet forkert og kørte over en græsplæne, mark og sti for til sidst at ende i blindgyde ved en minkhal.

Her sad han fast, ligesom scooteren løb tør for strøm.

»Han havde selv prøvet at komme fri, men var faldet to-tre gange. Han hørte helikopteren, hundene og havde råbt på mig og forsøgt at vinke i de mange timer.«

»Men han var endda i stand til at joke med betjenten, der fandt ham. Han mente blandt andet, at jeg nok havde ladet ham ligge og sulte lidt, fordi han så kunne tabe sig,« griner Inger.

Humøret er da også tilbage hos parret efter forskrækkelsen.

Det har også givet Inger tid til at takke de mange for hjælpen.

»Jeg har sendt en kagemand til politiet og gør det også til beredskabet. Desværre kan jeg ikke sende noget til alle dem, der hjalp. De var bare fantastiske.«

Hele historien var dog aldrig blevet fortalt, hvis Knud havde husket sin mobil.

Det har han lovet at gøre fremover, griner Inger:

»Han har sagt. at han nok fra nu blev tvunget af mig til at gå med den i en snor om halsen hele tiden.«

Knud blev indlagt en enkelt nat på Kolding Sygehus og er kommet hjem igen. Og så har han det godt, lyder det fra Inger.