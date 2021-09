'Kendt advokat afsløret: Fonde skal betale millionbeløb tilbage til kommunen'.

Sådan lød overskriften på en histore fra KøbenhavnLIV, som flere medier - herunder B.T. - valgte at viderebringe.

Historien handler i korte træk om tre fonde, som den kendte advokat Knud Foldschack er formand hos, og som modtager midler af Københavns Kommune til at bidrage til kulturlivet.

På baggrund af en whistleblower skulle fondene være blevet afsløret i rod med pengene fra kommunen. Derfor skulle fondene i alt tilbagebetale 1,35 millioner kroner.

Men ifølge Knud Foldschack har man allerede betalt beløbet til kommunen.

»Pengene er blevet betalt, og det har jeg kommunens ord på, som du også kan se, så det er ikke korrekt,« siger advokaten til B.T.

Ifølge stjerneadvokaten er sagens kerne hverken snyd eller fifleri, men derimod bureaukrati og lange ventetider.

Han fortæller nemlig, at man har ansøgt om at lægge de tre fonde – 'Fonden De Åbne Rum', 'Fonden Jagtvej 69' og 'Ragnhildgadefonden' – sammen, og at man i den forbindelse først har ventet på Erhvervsstyrelsen, Københavns Kommune og siden Civilstyrelsen.

Man mangler i den forbindelse kun godkendelsen fra Civilstyrelsen, men ventetiden har været så lang, at det har overlappet to kommunale budgetår, hvilket har skabt forvirringen omkring tilskudsmidlerne.

B.T. har set dokumentation for betaling af beløbet på 1,35 millioner kroner.

Jesper Gisli, der er chefredaktør Hovedstadens Mediehus, der huser KøbenhavnLIV, mener dog ikke, at detaljen omkring pengene ændrer på sagens kerne.

»Hverken kommunen, fonden eller Knud har undervejs i vores arbejde oplyst os om, at pengene var betalt tilbage, og det har de ellers haft rig mulighed for. Hvis de havde gjort det, havde vi selvfølgelig taget det med. Men det ændrer dog ikke ved sagens kerne. Sagens kerne er, at der var en whistleblower, der afslørede rod. Derefter blev der fremsat krav om tilbagebetaling. Det er historien, som vi skrev, og som vi er ved at følge op på,« skriver han i et skriftligt svar til B.T.