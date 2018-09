»Jeg skal lige love for, det glemmer jeg sent,« siger 78-årige Knud Erik, rørt til tårer, efter han iført et par virtual reality-briller netop har rejst væk fra plejehjemmet i Kolding til det tropiske Thailand.

Den virtuelle rejseleder er Jesper Roy fra firmaet Takeawalk. For et års tid siden sad han og legede med tanken om, hvor det giver mening at bruge virtual reality.



»Ingen tænker på de gamle mennesker, så det fik jeg lyst til at prøve af,« siger han.

Jesper Roy begyndte at ringe til forskellige plejecentre. Selv var han en smule skeptisk over, hvad ældre mon havde lyst til og overhovedet var i stand til.

»Men jeg opdagede hurtigt, at de var vildt nysgerrige og gerne ville lære og opleve mere,« siger han og fortsætter:

»Vi siger jo hele tiden, at rejse er at leve. Men hvad nu hvis, vi ikke rejser længere, lever vi så heller ikke længere. Jeg vil gerne tage dem med rundt og vise dem verden,« siger han.

Siden har Jesper Roy bl.a. haft en 93-årig med ude i en rollercoaster 'for fuld hammer' og en ældre dame med ude at køre på en Harley-Davidson - altså i den virtuelle verden.

»Hun havde som ung kørt fra Danmark til Tyskland på motorcykel med sin svigermor bagpå og ville gerne genopleve det,« siger han.

Jesper Roy har lige nu filmet i både Thailand og store dele af Danmark og 10 nye rejser er på vej bl.a. Paris og Rom.

Bente Thygesen, der bl.a. er centerleder på plejecentret Vesterled, hvor 78-årige Knud Erik bor, fortæller, at det er nogle helt fantastiske oplevelser, beboerne allerede har haft. Ud over rejsen til Thailand har Knud Erik f.eks. også været en tur i København.

»Og så viste det sig, at han faktisk have boet i netop det område, da han var ung. Så selv om meget har ændret sig, kunne han huske gaderne fra dengang,« siger Bente Thygesen.

En anden beboer, som ikke længere er mobil nok til en tur på havet, blev sendt på en virtuel fisketur.

»Og resten af dagen fortalte han alle om den fisketur,« siger hun.

De virtuelle oplevelser giver beboerne mere livskvalitet, fordi de får lov at se mere, end de rammer, de lever i på plejecentrene. Det er især godt for dem, som ikke længere kan komme så meget ud - enten på grund af fysikken, eller fordi de ikke kan rumme for mange stimuli, forklarer Bente Thygesen. Den virtuelle verden kan nemlig tilpasses den enkelte.

»F.eks. kan vores meget demente borgere, som ikke rigtig har noget sprog, meget godt lide noget med hundehvalpe og babyer. De begynder at sige ’åh’ og ’nej’ og har i situationen en rigtig god oplevelse, også selv om de så måske ikke kan huske den dagen efter,« siger hun.

Lige nu kører projektet på fire af Kolding Kommunes plejecentre, men tanken er, at det skal bredes ud til alle centre i kommunen.