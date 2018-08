Den travle Knippelsbro, der forbinder Christianshavn med det centrale København, lukker for trafik flere timer lørdag aften.

Broen, der kan klappes op, skal nemlig bruges som et kæmpe filmlærred i anledning af, at Christianshavn i år fylder 400 år. Lørdag aften mellem 21.30 og 23.30 vil broen derfor være lukket for trafik, skriver TV 2 Lorry.

Det er Christianshavns Lokaludvalg, Lokalhistoriske Forening og Christianshavns Beboerhus, der står bag fejringen af bydelen, der blev grundlagt som fæstningsby af kong Christian den 4. i 1618. Lokale borgere og andre interesserede kan lørdag aften se den 29 minutter lange kunstfilm 'Christianshavn - byen ved vandet' på broklappen. Filmen er lavet af Pelle Vedel og viser både det kendte og ukendte Christianshavn.

Foruden filmen vil der hele weekenden være masser af aktiviteter for unge og ældre i bydelene, der i dag har cirka 10.000 indbyggere. Der er blandt andet arrangeret flere byvandringer og en koncert lørdag aften.