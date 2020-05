Rapport om børns trivsel viser stigning i antallet af elever, der jævnligt oplever mobning i skolen.

Knap hver tiende elev i 4.-9. klasse oplever jævnligt at blive mobbet.

Det fremgår af en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, der kortlægger omfanget og udviklingen, når det gælder svigt af børn i Danmark.

9,3 procent af eleverne har svaret ja til, at de har oplevet mobning "tit", "meget tit" eller "engang imellem".

Andelen af elever, der oplever mobning, har været stigende de seneste to år, fremgår det af rapporten.

- Det kan betyde, at en stor del af skoleelever i Danmark færdes i miljøer, som er præget af en usund kultur og negative dynamikker, hedder det i rapporten.

I skoleåret 2016/2017 var andelen, der oplevede mobning, til sammenligning otte procent.

Det er tal fra de årlige nationale trivselsmålinger, der ligger til grund for rapporten.

Eleverne er ikke spurgt direkte om mobning på eksempelvis sociale medier.

Men andre undersøgelser har tidligere vist, at flere elever på de ældste klassetrin melder om en større grad af digital mobning.

Eksempelvis har en undersøgelse fra Børnerådet vist, at 16 procent af eleverne i 9. klasse har oplevet mobning via elektroniske medier.

I 2017 blev der etableret en national klageinstans mod mobning.

Her kan elever klage, hvis de oplever, at skoler ikke gør nok for at forhindre og forebygge mobning.

Antallet af sager er steget fra ni i 2017 til 120 sager i 2019.

Stigningen skal dog ses på baggrund af, at flere har fået øjnene op for klageinstansen, har Dansk Center for Undervisningsmiljø, der behandler klagerne, tidligere påpeget.

/ritzau/