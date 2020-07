Vi når længst ad frivillighedens vej, ikke ved et påbud, lyder det fra Cyklistforbundet om brug af cykelhjelm.

Stadig flere ifører sig cykelhjelm, når de bevæger sig ud på den tohjulede.

Den seneste tælling viser, at 46 procent af alle cyklister i bytrafikken sidste år kørte med cykelhjelm.

Det er en stigning fra 42 procent året før, skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Det er især ældre cyklister, der gør sig bemærket i tællingen med 10.880 cyklister i 33 byer.

Gruppen af personer over 60 år, der bruger cykelhjelm, er på et år steget fra 41 procent til 50 procent.

- Det er imponerende, at det ad frivillighedens vej er lykkes at få halvdelen af cyklisterne over 60 år til at køre med hjelm.

- Seniorerne er sammen med de yngste børn de to aldersgrupper, der virkelig ligger i front, når det drejer sig om at passe på hovedet og spænde cykelhjelmen, når de sætter sig i sadlen, siger Pernille Ehlers, chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

De yngste cyklister under 11 år ligger med 92 procent i toppen, når det gælder brug af cykelhjelm.

Da rådet begyndte at opgøre brugen af cykelhjelm i 2004, var der kun seks procent af alle cyklister i bytrafikken, som kørte med hjelm.

Blandt cyklisterne over 60 år var der dengang kun tre procent, som spændte hjelmen.

I Cyklistforbundet glæder man sig over den positive udvikling, når det gælder brugen af cykelhjelm.

Man kommer længst ad frivillighedens vej - og ikke via et påbud, lyder det.

- Det er meget motiverende at se, at vi kan nå så langt ad frivillighedens vej.

- Tidligere undersøgelser viser, at et hjelmpåbud kan få nogle folk til at stå af cyklen.

- Derfor skal vi passe på ikke at opsætte regler, som er ødelæggende for cykelkulturen, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

/ritzau/