45 procent tager forskud på glæden og skraber alle felterne på Quicks juleskrabekalender før tid.

Hvis du er en af dem, der i ren spænding eller utålmodighed, ikke kan dy sig og skraber forud på den velkendte juleskrabekalender, er du langtfra alene.

Således angiver 45 procent af respondenterne i en ny undersøgelse, der er foretaget af analyseinstituttet YouGov, at de ikke kan vente med at skrabe alle felterne i håbet om at vinde en af de fem milliongevinster.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Af de personer, der tyvstarter, svarer 45 procent, at de er for utålmodige, mens 39 procent siger, at det er selve spændingen om en mulig gevinst, der får dem til at skrabe forud.

- Vi har designet kalenderen, så man kan hygge sig med den gennem hele julemåneden, men folk bestemmer selvfølgelig helt selv, om de vil skrabe alle felterne før den 24. december, siger Malene Mølgaard, administrerende direktør hos Danske Lotteri Spil, i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at hun "sagtens forstår", hvorfor man kan have lyst til at tyvstarte og understreger, at Danske Spil gerne udbetaler gevinster allerede før juleaften, så "de kan nå at bidrage til den gode julestemning".

Skrabekalenderen er blevet den ultimative utålmodighedstest, fordi den er traditionel, enkel at gå til og har en unik blanding af hygge og spænding, mener direktøren.

Og den kan "måske forsøde selve juleaften med lidt større gaver og noget ekstra lækkert på middagsbordet".

Den populære julekalender fra Quick er igen i år blevet trykt i over to millioner eksemplarer og kan findes i butikker i hele landet. Siden 1994 er der vundet i alt 72 millioner kroner i førstepræmier.

To gange er det sket, at en skrabekalender med førstepræmien på en million kroner er blevet købt i Bilka i Næstved. En enkelt gang er det også sket i brugsen i Nanortalik i Grønland.

For første gang skal skrabekalenderen i år udstilles på Nationalmuseet og indgå i en udstilling om julens traditioner.

/ritzau/