Erhvervsministeren har indkaldt forsikringsbranchen til møde efter lang svartid til stormflodsramte.

Sommerhuse blev oversvømmet, og både og biler blev ødelagt, da en stormflod ramte dele af Danmark i oktober.

En undersøgelse fra Erhvervsministeriet viser, at 46 procent af de borgere, der anmeldte skader ved stormfloden, ikke hørte tilbage fra deres forsikringsselskaber i det første døgn efter deres skadesanmeldelse.

Der sker på trods af, at der var fælles forståelse for, at det som udgangspunkt skulle ske indenfor et døgn, lyder det fra erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Derfor har han inviteret forsikringsbranchen til et møde, hvor de skal gøre status, forklare deres indsats og give sikkerhed for, "at det vil blive strammet op".

- Tallene viser, at der er behov for en opstramning. Dertil kommer, at vi også hører historier om, at der er forsikringskunder, der eksempelvis ikke kan få klare nok svar på mulighederne for at bliver genhuset.

- Mange forsikringskunder står i forfærdelige situationer og har behov for tryghed og tempo i deres sagsbehandling. Det er forsikringsselskabernes ansvar, siger Morten Bødskov.

De danske forsikringsselskaber er bindeled mellem de borgere, der fik skader som følge af stormfloden og Naturskaderådets stormflodsordning, som udbetaler erstatning.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension er forundrede over erhvervsministerens kritik og begrundelsen for, at de er blevet indkaldt til møde.

Det fortæller direktør for forsikring og digitalisering i Forsikring og Pension, Thomas Brenøe.

- Vi er overraskede over, at det sker på baggrund af en 24-timers regel, som ministeren selv opfandt til lejligheden midt under stormfloden, siger han.

- Vi forstår slet ikke den kritik, som erhvervsministeren kommer med. En masse medarbejdere slap alt, de havde i hænderne, arbejdede i døgndrift og aflyste ferier for at hjælpe de borgere, de blev ramt.

- Vi er ærlig talt lidt skuffede over, at de får en kold spand stormflodsvand i hovedet fra ministeren, siger Thomas Brenøe.

Erhvervsministeren holder dog på, at der var fælles forståelse for, at de ramte borgere skulle høre tilbage fra deres forsikring indenfor et døgn.

- Der var en fælles forståelse af, at det var målet med indsatsen. Det er klart, at der er gjort en stor indsats fra forsikringsselskabernes side, men der er mange, som har ventet for længe, og det er der behov for en forklaring på, siger Morten Bødskov.

/ritzau/