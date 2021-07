»Jeg har overlevet et sandt helvede.«

Ordene kommer fra 62-årige Jesper Grønbech, som i tre år havde et af landets mest hemmelighedsfulde jobs.

Han var politiinspektør og chef for sikkerhedsafdelingen i Politiets Efterretningstjeneste (PET), hvor han havde livvagter og aktionsstyrken under sig. Dermed havde han ansvar for at tage helt afgørende beslutninger om danskernes sikkerhed.

B.T. har besøgt Jesper Grønbech i hans og konens murstensvilla i Hillerød, Nordsjælland.

Efter altid at have tiet stille bryder han nu tavsheden og giver et helt unik indblik i sin egen personalesag.

For nok er nok.

»Jeg har ikke før haft et ønske om at stå frem i offentligheden. Jeg har bare prøvet på at blive frisk og komme tilbage til livet,« siger han og tilføjer:

»Nu vil jeg have, at sandheden kommer frem fra min side.«

B.T. har besøgt Jesper Grønbech, der er sygepensioneret chef for sikkerhedsafdellingen i PET. Foto Rasmus Flindt Pedersen/Byrd

Sandheden er, at han er blevet psykisk syg af krænkende, ydmygende og chikanerende udtalelser og trusler fra sine overordnede i PET, fortæller han.

Og det har han nu fået anerkendt af en speciallæge og to psykologer.

Det hele er endt med en stor millionerstatning fra Rigspolitiet, der efter et meget langt forløb har erkendt de øverste lederes svigt.

Lad os starte med at gennemgå Jesper Grønbechs tid i PET.

Han har tilbagevendende dødstanker Speciallæge om Jesper Grønbechs psykiske sygdom

I 2013 rullede skandalen om, at der både var psykisk terror, sladder og stress i PET. Det betød, at PET's overordnede chef Jakob Scharf stoppede.

Ja, der skete en udskiftning i hele direktionen i PET, og Jesper Grønbech fik besked på, at han også skulle flyttes fra sin stilling i PET.

»Jeg brokkede mig højlydt over det og sagde, at jeg ikke havde gjort noget galt. Jeg havde bare passet mit arbejde i et fuldstændig sygt arbejdsmiljø,« siger Jesper Grønbech.

Protesterne hjalp dog ingenting.

Han skulle flyttes, og dagen efter startede han så som politiinspektør hos Nordsjællands Politi.

»Det var med armene på ryggen, jeg blev ført til Nordsjællands Politi. Jeg kom aldrig til at fungere der. Aldrig,« siger Jesper Grønbech.

Gang på gang sygemeldte han sig med psykiske problemer.

Og under to år efter forflyttelsen var det slut.

Han har let til gråd. Han sover dårligt og isolererer sig. Speicallæge om Jesper Grønbechs psykiske sygdom

Han indgik en aftale om at skifte fra politiinspektør til at blive specialkonsulent hos politiet, så han ikke længere havde personaleansvar.

Jesper Grønbech havde da en enorm pukkel af overarbejde hængende fra sin tid som chef i PET.

'Jeg har over et år stående i timer,' skrev han direkte til chefpolitiinspektøren, og derfor bad han om ny arbejdsuge på kun fire dage.

'På den måde kan jeg æde af timerne,' forklarede han og slog samtidig fast, at han var ramt psykisk.

Det nye job holdt da også kun i tre måneder.

Så blev han sygemeldt på fuld tid, og han har ikke siden været hos politiet.

Jesper Grønbech meldte sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fik en speciallæge til at vurdere ham.

Lægens vurdering var skræmmende:

»Nu vil jeg have, at sandheden kommer frem fra min side,« siger sygepensionerede Jesper Grønbech, der har været stasbchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der et af landets mest hemmelighedsfulde og magtfulde job. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Byrd

'Han har let til gråd. Han sover dårligt og isolerer sig. Han sidder passivt derhjemme. Han oplever tit angst, hvor han hyperventilerer, får lufthunger, ryster og må drikke væske for at fjerne oplevelsen af en prop i brystet,' lyder det i lægeerklæringen.

Og det var tydeligvis helt galt.

'Han har tilbagevendende dødstanker. Han er en skygge af sig selv og kan ikke finde glæde,' skriver speciallægen.

Konklusionen var da også klar:

'Der er oplysninger om et langvarig meget stort arbejdspres, manglende opbakning fra ledelse, forbigåelse, trusler om afskedigelse og chikanelignende, krænkende og ydmygende udtalelser fra overordnede,' skriver speciallægen og slår samtidig fast, at den form for ledelse var årsagen til sygemeldingen.

'Der har ikke været andre skader/sygdomme eller andre forhold, ikke misbrugsproblemer, ikke belastende forhold i privatlivet. Der vurderes at være en klar sammenhæng mellem de belastende faktorer i arbejdet og Jesper Grønbechs sygdomstilstand,' lyder den klare konklusion, hvor det også oplyses, at en læge og to psykologer har vurderet ham.

I den endelige afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring står da også, at hans diagnose 'entydigt kan kobles til belastninger' i tiden i PET.

'Således er der omtalt en række krænkende, ydmygende og chikanerende udtalelser og trusler fra dine overordnede,' står der i afgørelsen.

Det er kæberasler mod systemet Jesper Grønbech, sygepensioneret politiinspektør

Rigspolitiet har erkendt ansvaret.

I oktober 2020 afsluttes hele forløbet med, at Jesper Grønbech, der er sendt på sygepension, tilkendes over tre millioner i tabt arbejdsfortjeneste. Det vil sige næsten fem år efter, at han var for ramt psykisk til at kunne beholde sit chefjob.

»Det er en kæberasler mod systemet med den her afgørelse,« siger Jesper Grønbech.

Jesper Grønbech, hvad mener du, at Rigspolitiet skal lære af den her sag?

B.T. har besøgt Jesper Grønbech i han og konens murstensvilla i Hillerød på Nordsjælland. Et ret almindeligt hus på et enkelt plan og med grøn græsplane. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Byrd

»Rigspolitiet kan lære utrolig meget af det her. Det har været et langt og skandaløst forløb. Næsten fem år har min sag taget, og jeg fik medhold. Men det er nok de færreste politifolk, der når så langt,« siger han.

Kunne du selv have gjort noget anderledes?

»Set i bagklogskabens utroligt klare lys skulle jeg have sagt fra noget før,« siger han og fortsætter:

»Men det gjorde jeg ikke, og det har ramt mig.«

B.T. har bedt om en udtalelse fra den nuværende chef for Rigspolitiet Thorkild Fogde om, hvad han mener om forløbet.

Og ikke mindst hans kommentar til, at Rigspolitiet er endt med at betale Jesper Grønbech over tre millioner kroner i erstatning for, at han blev krænket, ydmyget og truet af egne ledere.

Men Thorkild Fogde har ikke nogen kommentarer til Jesper Grønbechs sag.

»Da der er tale om en personalesag, der ligger flere år tilbage i tiden, har vi ikke nogen kommentarer til det,« siger Rigspolitiets kommunikationschef, Thomas Kristensen.