Den lange ventetid og behandling, som den psykisk syge politiinspektør Jesper Grønbech har været udsat for i Rigspolitiet, møder hård kritik fra Lars Wolsgaard, der sidder i hovedbestyrelsen i Politiforbundet.

Helt konkret gik der næsten fem år, fra Grønbech mistede sit arbejde som chef for sikkerhedsafdelingen i PET, til han endelig fik tilkendt erstatning for tabt arbejdsevne i Rigspolitiet.

Undervejs har en læge og to psykologer da også slået fast, at Jesper Grønbech var udsat for en række krænkende, ydmygende og chikanerende udtalelser og trusler fra sine overordnede.

B.T. har besøgt Jesper Grønbech, der er sygepensioneret chef for sikkerhedsafdellingen i PET.

En behandling, der var årsag til, at han udviklede den psykiske sygdom PTSD.

»En ventetid på næsten fem år, fra man bliver ramt af psykisk sygdom på grund af stress, til ens sag endelig afsluttes hos Rigspolitiet, er alt for lang tid. Det er fuldstændig uacceptabelt både for en menig betjent og en chef,« siger Lars Wolsgaard.

Og Jesper Grønbech er slet ikke alene om at få PTSD på grund af en hård tone blandt de ansatte og chefer i politiet.

En undersøgelse blandt ansatte i politiet viser, at 25 procent af alle adspurgte har følt sig mobbet på deres arbejdsplads.

Se den grumme undersøgelse Omkring 7.000 betjente har svaret på spørgsmål i en undersøgelse om posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og belastninger hos Rigspolitiet. Undesøgelsen viser blandt andet dette: 25 procent af de spurgte politifolk har fortalt, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen.

af de spurgte politifolk har fortalt, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen. 18 procent svarer, at de 'i lav grad' eller 'meget lav grad' får praktisk hjælp til arbejdet af ens nærmeste leder, hvis der er brug for det.

svarer, at de 'i lav grad' eller 'meget lav grad' får praktisk hjælp til arbejdet af ens nærmeste leder, hvis der er brug for det. 13 procent svarer, at ens leder 'i lav grad' eller 'meget lav grad' er tilstrækkelig opmærksom på, om du og dine kollegaer har behov for hjælp.

svarer, at ens leder 'i lav grad' eller 'meget lav grad' er tilstrækkelig opmærksom på, om du og dine kollegaer har behov for hjælp. 3,7 procent af de nuværende politifolk opfylder diagnosekriterierne for PTSD, men blot to procent har fået diagnosen Kilde: Undersøgelsen blev igangsat i november 2019 og afsluttet i august 2020 af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I undersøgelsen nævnes, at nogle oplever en machokultur, hvor man ikke viser svaghed og derfor ikke beder om hjælp, fordi man skal kunne 'klare mosten'.

Og som Jesper Grønbech har mærket i stor stil, så nævnes travlhed og arbejdspres også i undersøgelsen som årsager til, at politifolk ikke sygemelder sig før sent i forløbet.

»Jeg synes, det er problematisk, når en kollega ikke tør fortælle, hvis han eller hun går rundt og har det dårligt på sit arbejde,« siger Lars Wolsgaard.

I undersøgelsen er der også talt med de ansatte i politiet, der ligesom Jesper Grønbech har fået PTSD.

Det er nok noget af det værste, den følelse af, at man er glemt PTSD-ramt betjent i undersøgelse

'Flere PTSD-ramte betjente har oplevet, at ledere forsøger at tage afstand fra betjente, som har været udsat for psykiske belastninger, og at de frem for at blive støttet oplever at være blevet »udstødt« og eventuelt afskediget,' står der i undersøgelsen.

En anonym betjent med PTSD citeres for dette i undersøgelsen:

»Så blev jeg så indlagt, er væk i halvandet år, og jeg hører ikke fra dem en eneste gang. Ikke en eneste gang. Ikke et opkald, ikke en æske chokolade eller en blomst, ingenting. Det lyder jo mærkeligt, men det er nok noget af det værste, den følelse af, at man er glemt.«

Lars Wolsgaard har klar melding:

Ingen skal opleve, at deres personlige grænser bliver overskredet Lene Vejrum, HR-direktør hos Rigspolitiet

»Vi bliver nødt til at ændre kulturen, så det bliver normalt at tale mere åbent om dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og det gælder også for ledelsen,« siger han.

Rigspolitiet har ingen kommentarer til Jesper Grønbechs personalesag.

Men B.T. har spurgt, hvad politiet så siger til, at 25 procent af betjentene er blevet mobbet internt i politiet?

»Det er min opfattelse, at vi i politiet har en arbejdsplads, hvor der grundlæggende er en god kultur, og hvor man er god til at tage hensyn til hinanden. Men mobning er ikke en acceptabel adfærd, og vi vil gerne have sænket antallet, der oplever mobning,« siger Rigspolitiets HR-direktør, Lene Vejrum.

Hun slår fast, at ingen skal opleve, at deres grænser overskrides.

»Vi har som arbejdsgiver et ansvar for at sikre, at der er en kultur, hvor alle trives, når de går på arbejde, og ingen skal opleve, at blive udsat for mobning og chikane,« siger hun.

Hun fortæller videre, at Rigspolitiet i samarbejde med de faglige organisationer har fået udarbejdet en ny politik på området i marts i år.

»Den skal sikre, at både ledere og medarbejdere er opmærksomme på at skabe en kultur i det daglige med gode omgangsformer« siger hun.