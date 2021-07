Som politidirektør i Rigspolitiet har Lykke Sørensen en af de mest magtfulde stillinger i dansk politi med 650 ansatte under sig.

Nu lyder der meget hård kritik af hende fra Jesper Grønbech, der er tidligere chef for sikkerhedsafdelingen i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og nu sygepensioneret.

Han har i B.T. fortalt, hvordan han blev udsat for trusler, chikane, krænkende og ydmygende udtalelser fra andre chefer i PET, hvilket gjorde ham psykisk syg.

Lykke Sørensen var juridisk chef i PET samtidig med, at Jesper Grønbech var operativ leder.

Sagen kort Chefen for sikkerhedsafdelingen hos PET, Jesper Grønbech, blev i april 2016 sygemeldt på fuld tid med posttraumatisk stress (PTSD), og i 2018 blev han sygepensioneret.

Speciallæge og psykologer har konkluderet, at Jesper Grønbech har haft et langvarig meget stort arbejdspres, manglende opbakning fra ledelse, forbigåelse, trusler om afskedigelse og chikanelignende, krænkende og ydmygende udtalelser fra overordnede i PET.

I oktober 2020 har Jesper Grønbech fået 3,3 mio. kr. i tabt erhvervsevne hos Rigspolitiet.

Hun og en anden daværende chef i PET bærer det absolutte ansvar for, at han brød sammen, fortæller Jesper Grønbech.

»De to stod for det mest katastrofale arbejdsmiljø, jeg og andre nogensinde har været udsat for,« siger han.

Hvorfor var det så katastrofalt?

»De var to topjurister, der kørte sådan en stil, hvor ingen blev hørt. Alle blev tromlet over,« siger Jesper Grønbech.

Lykke Sørensen stod som juridisk chef hos PET for 'det mest katastrofale arbejdsmiljø, jeg og andre nogensinde har været udsat for', oplyser den tidligere operative leder Jesper Grønbech til B.T. I dag har hun en toppost som politidirektør i Rigspolitiet. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Lykke Sørensen stod som juridisk chef hos PET for 'det mest katastrofale arbejdsmiljø, jeg og andre nogensinde har været udsat for', oplyser den tidligere operative leder Jesper Grønbech til B.T. I dag har hun en toppost som politidirektør i Rigspolitiet. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

B.T. har set en dagbog, som Jesper Grønbech har skrevet om ledelsen.

'Politiadvokaten i PET er et rystende nervevrag. Hun kan intet rigtigt gøre, og hun får så mange uberettigede skideballer af Lykke, så hun ikke er i stand til at passe sit arbejde,' skriver han blandt andet.

Han har også skrevet om behandlingen af en økonomichef i PET.

'Han blev behandlet så dårligt og truet dagligt, så han til sidst måtte flygte. Han var helt nedbrudt. Han fortalte mange i organisationen, at han dagligt blev truet,' står der i dagbogen.

Han blev behandlet så dårligt og truet dagligt Jesper Grønbech i sin dagbog

Og det var heller ikke kun personer med lederansvar, som var stærkt utilfredse.

I januar 2014 slog en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Cairos fast, at Lykke Sørensen var en af de hovedansvarlige for, at samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte var kørt helt af sporet.

I rapporten konkluderes blandt andet dette:

'En ikke-fungerende direktion, hierarkisk ledelse med begrænset involvering, konfliktfyldt organisationskultur, implementeringsbarrierer og manglende kommunikation,' står der.

Samtidig blev det slået fast, at ledelsens stil er gået ud over efterretningstjenestens arbejde:

'Selv om der i forhold til politikredsene er bedre bevillings- og ressourcemæssige vilkår samt både loyalitet og stolthed over for PET, hæmmer samarbejdsproblemerne produktiviteten i opgavevaretagelsen.'

Redegørelsen bygger samlet på 50 anonyme medarbejderes beretninger.

Men Jesper Grønbech er nu den første, der står frem med navn.

Det var en stor skandale Jesper Grønbech, sygepensioneret politiinspektør

»Man interviewede dem anonymt, for ellers ville de ikke være med. De var så bange for konsekvenserne ved at stå frem, og det var en stor skandale, hvad der blev fortalt,« siger Jesper Grønbech.

Han synes, at det er vigtigt at få frem, da netop Lykke Sørensen i dag har et af de mest magtfulde job i dansk politi.

»Det ligger fast, at Lykke Sørensen har været bannerfører for det her fuldstændig vanvittige arbejdsmiljø, der var i PET på det her tidspunkt, som ødelagde mig og så mange andre også,« siger han.

Hvad siger du til, at Lykke Sørensen nu er politidirektør hos Rigspolitiet?

»Nu vil jeg have, at sandheden kommer frem fra min side,« siger sygepensionerede Jesper Grønbech, der har været stasbchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der et af landets mest hemmelighedsfulde og magtfulde job. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Byrd Vis mere »Nu vil jeg have, at sandheden kommer frem fra min side,« siger sygepensionerede Jesper Grønbech, der har været stasbchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der et af landets mest hemmelighedsfulde og magtfulde job. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Byrd

»Alle, der har forstand på jura, siger, at de er to topjurister. Men det hjælper jo ikke, at man kun har det ene ben, når man samtidig er leder,« svarer han og tilføjer:

»Man skal også have menneskelig forståelse, omsorg for sine ansatte, empati og så videre.«

B.T. har bedt om en kommentar fra Lykke Sørensen.

Og vi har spurgt, om den nuværende rigspolitichef, Thorkild Fogde, vil tale med hende om, hvad der nu kommer frem..

Ingen skal opleve, at deres personlige grænser bliver overskredet Lene Vejrum, HR-direktør hos Rigspolitiet

Men det afviser Rigspolitiet at kommentere.

Ligesom Rigspolitiet ikke har nogen kommentarer til Jesper Grønbechs personalesag

»Da der er tale om en personalesag, der ligger flere år tilbage i tiden, har vi ikke nogen kommentarer til det,« siger Rigspolitiets kommunikationschef, Thomas Kristensen.

Men som det kom frem i går, så viser det sig, at 25 procent af cirka 7.000 adspurgte hos politiet er blevet mobbet på arbejdspladsen.

På samme måde har flere hos politiet oplevet, at ledere forsøger at tage afstand fra betjente, som har været udsat for psykiske belastninger, og at de frem for at blive støttet oplever at være blevet »udstødt« og eventuelt afskediget

Altså præcis som Jesper Grønbech var udsat for.

Og det har Rigspolitiet tænkt sig at forbedre med nye initiativer.

»Vi har som arbejdsgiver et ansvar for at sikre, at der er en kultur, hvor alle trives, når de går på arbejde, og ingen skal opleve, at deres personlige grænser bliver overskredet,« sagde Rigspolitiets HR-direktør, Lene Vejrum i går til B.T.