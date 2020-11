Knæk og Bræk tilbagekalder Vikinge knæk med salt.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Det skyldes, at sesamfrøene som er anvendt i produktet, har et for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.

»På basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af ethylenoxid, kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes,« skriver Fødevarestyrelsen.

Har man købt det pågældende knækbrød, anbefales det, at man leverer produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at man kasserer det.

