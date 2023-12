'Jeg håber fandeme dem, der køber de 11 computere, må få koldbrand i deres fingre.'

Sådan skriver Pia Jette Knudsen i et opslag på Facebook, efter fritidsklubben Engvadgård ved Hedehusene vest for København blev udsat for indbrud natten til torsdag.

For anden gang på bare to år måtte klubben se sig ribbet for alle børnenes computere.

Og det fik klublederen til at rase ud på Facebook.

'At tyve kan synke så lavt at stjæle fra børn og unge i en institution, er mig en gåde,' skriver hun videre.

Til Sjællandske Nyheder forklarer klublederen, at det særligt er computernes glæde hos børnene, som fik hende til at rase.

»Min største ærgrelse er ikke selve indbruddet. Det er en sag for politiet og forsikringen. Men det er mine børn, som har fået frataget noget, som de har stor glæde af. Det er udstyr, som vi også bruger pædagogisk,« siger hun, og forklarer det vil tage tid at få alle computere erstattet.

Efter sidste indbrud havde klubben forsøgt at sikre sig mod ubudne gæster igen. Alle computere var spændt fast, fortæller Pia Jette Knudsen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for mediet, at man har været ude på stedet med en patrulje og sikre spor.

Har man oplysninger til sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 1-1-4.