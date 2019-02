Den ikoniske, men nedslidte bygning ved Peblinge Sø i København Søpavillonen står foran en genrejsning.

For om bare få måneder genåbner 'klamydiaslottet', som stedet er døbt i folkemunde. To af Københavns klubkonger har nemlig kastet deres kærlighed på det historiske byikon.

'Vores fxxxing drengedrøm er gået i opfyldelse!!!!!!! Vi glæder os til at fortælle jer meget meget mere,' skriver Simon Frank og Simon Lennet på Facebook og forklarer videre over for B.T., at de fik idéen for to år siden efter en gåtur rundt om søerne.

'Vi vidste, at muligheden nu endelig var kommet for at forene restaurantoplevelse og fest under samme tag. Det var nu muligt at opnå den sammenhørighed, vi har savnet på restaurantscenen og i nattelivet de sidste mange år. På en unik og historisk setting. Vi skaber med Søpavillonen et nicheprodukt, som ikke findes magen til i Danmark,' lyder det i en e-mail fra de to festmagere, der blandt andet har stået bag 'Sunday' og 'Chateau Motel'.

Misvedligeholdelsen af Søpavillonen samt omdømmet for at være et sted, der giver nattens sidste chance for hovedstadens modne singler, har givet Simon Frank og Simon Lennet mod på at tage livtag med deres 'største projekt til dato'.

'Uden det dårlige renomme og det store uforløste potentiale havde vi aldrig haft pengene, motivationen eller muligheden, der står foran os. Vi tror på, at københavnerne vil støtte op om en ny og gladere fortælling om det gamle eventyrslot,' skriver de videre til B.T.

De to festmagere fortæller videre, at de allerede har været omkring utallige navne til det nye sted, men i sidste ende kan man ikke kalde 'Søpavillonen andet end Søpavillonen'.

'Det, vi altid har været forelsket i, er jo netop alt det smukke og alt det grimme, som det sted står for,' skriver de til B.T.

Foruden Simon Frank og Simon Lennet indgår stjernekokken Frederik Bille Brahe, kendt fra Atelier September, Apollo Bar på Kunsthal Charlottenborg og Kafeteria på Statens Museum for Kunst, i samarbejdet.

Når Søpavillionen åbner til april, vil der ud over natklub være restaurant i dagtimerne.