Den tredje Klovn-film fra 2020 skulle have været sidste kapitel, men nu er en ny sæson på vej med otte afsnit.

Tv-serien "Klovn" vender tilbage med en ny sæson.

Optagelserne går i gang om kort tid, og den nye sæson får premiere til sommer på streamingtjenesten TV2 Play.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

De to komikere bag den populære serie og de tilhørende tre film, Casper Christensen og Frank Hvam, havde ellers tidligere meldt ud, at den tredje film i 2020 ville blive det sidste kapital i "Klovn"-universet.

Men nu kommer en ottende sæson, hvor Casper Christensen selv skal instruere de otte nye afsnit.

At "Klovn" genopstår handler om to ting, fortæller Casper Christensen.

- For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver "Klovn", og for det andet var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen blev taget af sidste forår, siger Casper Christensen i pressemeddelelsen.

Coronapandemien gjorde nemlig, at de danske biograffer måtte lukke ned i foråret, mens "Klovn - The Final" kørte i biograferne.

Med den nye sæson kommer der nu til at blive sat det endelige punktum.

- Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Med en sæson otte er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Vi satser på at gøre det med manér, siger Frank Hvam.

Kendte karakterer som Franks nevø, Bo, fra den første film og Casper nye kone, Fnug, fra den tredje film bliver også en del af den nye sæson.

Den seneste sæson af "Klovn" blev sendt i 2018. Tv-serien startede oprindeligt i 2005, hvor der kørte seks sæsoner frem til 2009.

Serien følger venskabet mellem komikerne Casper og Frank og har gennem årene haft et hav af kendte danskere på rollelisten.

