Lyden af bulldozere og tung maskineri skar Klaus Petersen i ørene. Han kiggede på uret og konstaterede, klokken var 22.30. Han havde egentlig tænkt sig at sove med åbent vindue den nat, men det kunne han godt skyde en hvid pind efter.

Det burde ellers ikke være et problem, for den støj, Klaus Petersen hører, burde slutte klokken 18 – men det gjorde den ikke.

Klaus Petersen bor ud til vejarbejdet, hvor Aarhus Kommune lige nu anlægger Giber Ringvej.

Han har flere gange kunnet høre, at der arbejdes uden for den tilladte arbejdstid, men tirsdag fik han nok.

»Det er simpelthen for sent at larme. Det dur ikke, de kører rundt og larmer der. Det er lige før, jeg vil sige, det er en menneskeret at kunne åbne sit vindue og slappe af med noget luft, det er der noget værdi i. Det er intet problem, hvis de slutter klokken 18, men jeg synes godt nok 22.30 er at stramme den,« siger han og tilføjer:

»De fleste borgere kan godt håndtere støj, når det er inden for rammerne. Selvfølgelig skal der udføres arbejde, men i det øjeblik, hvor de træder så hårdt uden for spillereglerne flere gange, så bliver man lidt smågnaven,« siger han.

I det lune sommervejr, havde han håbet på først at kunne nyde solen på terrassen, putte sine børn med frisk luft i soveværelset, og selv sove en dejlig søvn med åbent vindue.

Derfor er det også ganske generende, når reglerne ikke overholdes, fortæller han.

»Man bliver påvirket af det. Det kan ikke være rigtigt, vi ikke kan sidde klokken 20 om aftenen i vores have, uden vi skal høre på maskiner, der kører rundt. Det generer en,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes virkelig, det er frisk nok at fortsætte til klokken 22.30, og det er uden for skiven.«

Han forstår godt, arbejderne kan fristes til at få vejen færdig, og han glæder sig da også selv til, det sker – men han mener ikke, det er den rigtige løsning at fortsætte til langt ud på aftenen.

»Det er okay, de larmer, når vi ved, det slutter klokken 18, det kan jeg i hvert fald godt forstå. Men der er nok nogen, der føler sig fristet til at indhente noget arbejde og så give den en ekstra skalle. De glemmer måske, at vi er nogen, der ikke arbejder og gerne vil have fred og ro,« siger Klaus Petersen.

Ved Aarhus Kommune anerkender man, at det ikke er godt nok.

»Det er rigtigt, at det er sket, og vi kan ikke gøre andet end at beklage. Vi tager det selvfølgelig meget alvorligt,« siger Carsten Thomsen, der er projektleder på Giber Ringvej.

Kommunen har også tænkt sig at gøre noget ved støjudfordringerne.

»Vi har indkaldt entreprenøren og hans formand til et møde den kommende uge, og vi har tager myndigheden på området med også. Så vi regner med, at den ekstra indsats gør, at vi får klargjort, at der er nogle regler, der skal respekteres,« afslutter han.