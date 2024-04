En menneskelig fejl? En form for kortslutning i noget udstyr? Eller noget helt tredje?

Vi ved endnu ikke, hvad der var skyld i det traume, der nok tirsdag har sat sig i mange danskerne.

Men vi kender trods alt en række andre detaljer.

Vi ved, at Hovedstadens Beredskabs alarm ringer akkurat klokken 07.36, og at en større gruppe brandmænd bliver sendt ud på en opgave, de nok aldrig vil glemme.

Imens den første gruppe brandmand går i krig mod flammehavet, er Brian Mikkelsen på vej på arbejde.

Han er direktør for Dansk Erhverv, der holder til i Børsens ikoniske bygning, og tirsdag morgen sidder han på jernhesten, da telefonen ringer.

Det er der som udgangspunkt ikke noget unormalt ved, men denne gang er beskeden noget anderledes.

»Det brænder,« lyder de to ord i den anden ende af røret.

Det er Brian Mikkelsens kollega, der fremstammer ordene, og i første omgang tror direktøren, at det er en spøg.

Hvis det dog bare havde været det.

Men efter at have fået videodokumentation fra kollegaen, må Brian Mikkelsen se den absurde sandhed i øjnene: Børsen brænder.

Han træder pedalerne i bund og retter kursen mod sin arbejdsplads, hvor der i mellemtiden er sket alverden.

Brandens alvorlige omfang står nemlig nu soleklart for alle i nærheden af Børsen, og da klokken slår 8.30 sker dét, der ifølge myten ikke burde kunne ske.

Det ikoniske dragespir, der for så mange danskere er indprintet i minderne, styrter mod jorden.

»Nej, nej, nej, nej,« udbryder mange af de mennesker, der står og iagttager branden, da et højt brag lyder.

De fire dragehaler kunne ikke forhindre katastrofen.

Men der er også smukke øjeblikke denne ellers dybt, surrealistiske tirsdag formiddag.

Det er blandt andet tilfældet, da kunstværk efter kunstværk pludselig bliver båret ud af Børsen.

Det er Brian Mikkelsen, politiet, Den Kongelige Livgarde... ja selv tilfældigt forbipasserede, der hjælper med at løfte de enorme malerier.

Ikonisk er det især, da P. S. Krøyers 'Fra Københavns Børs'-maleri fragtes væk fra den brændende bygning.

Og sådan fortsætter det henad formiddagen og eftermiddagen.

Flere kunstværker reddes, mens hundredevis af danskere har taget opstilling for at se med, mens flammerne æder Børsen træbjælke for træbjælke.

Og klokken 16.00 kommer den status, som mange har ventet på.

Foran Hovedstadens Beredskabs central fortæller beredskabets direktør, Jakob Vedsted Andersen, at man har haft hele 135 brandfolk på opgave.

Det er dog ikke lykkedes at redde bygningen, konstaterer han også.

Men så kommer en mand cyklende fra venstre. Han har en god nyhed med i ærmet.

I hvert fald taget omstændighederne i betragtning.

Det er Brian Mikkelsen, der støder til, og han gør det helt klart:

»Vi har besluttet os for, at no matter what, så kommer vi til at genopbygge Børsen,« siger han.

Og det må uden tvivl glæde mange af de danskere, der i løbet af tirsdagen har sørget over den bygning, der har haft så særlig en plads i deres hjerter.

Tag som eksempel ægteparret Niels og Marie Andersen, som B.T. mødte ved Børsen tirsdag eftermiddag – og lad det være de sidste ord:

»Vi har grædt mange gange i dag - både derhjemme og herinde. Det er så sørgeligt det her.«