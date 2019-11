På en skole i København har man gjort et usædvanligt fund. Således er der dukket ti nye kister op i forbindelse med et kloakarbejde i skolegården.

Allerede i 1991 opdagede man i forbindelse med en udvidelse af Skolen ved Søerne i København, at der lå en pestkirkegård fra 1711.

Men nu er der igen dukket kister op i skolegården, som vidner om den værste epidemi i Københavns historie. Det vil sige, at hver tredje københavner dengang mistede livet.

»Der er tale om en massebegravelse på den måde, at mange er blevet begravet inden for et kort tidsrum. Men alle er begravet i kister. Folk er ikke bare blevet hældt i jorden. Begravelserne har fundet sted i en ekstrem situation, og alligevel har der været overskud til at begrave de døde på en respektfuld måde,« siger Stine Damsbo Winther, der er arkæolog ved Københavns Museum.

Udgravningen var vanskelig på grund et højt grundvandsspejl og regn. På billedet ses en tavlesvamp, som arkæologen bruger for at få vand væk fra skelettet. Foto: Københavns Museum. Vis mere Udgravningen var vanskelig på grund et højt grundvandsspejl og regn. På billedet ses en tavlesvamp, som arkæologen bruger for at få vand væk fra skelettet. Foto: Københavns Museum.

I 1711 gravede man store huller for derefter at sætte kisterne ned - typisk to oven på hinanden og derefter en ny række.

I et enkelt tilfælde fandt arkæologerne tre kister oven på hinanden, men det blev der også fundet eksempler på ved udgravningen i 1991.

Skeletterne bliver nu undersøgt af Antropologisk Laboratorium ved Retsmedicinsk Institut.

Det vil give en mere præcis viden om de dødes køn, alder, ernærings- og sundhedsforhold. Der er også udtaget nogle DNA-prøver, som vil kunne sige noget om, hvor de personer, der er begravet, stammer fra.