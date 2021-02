»Vi gør det her, fordi vi vil indsamle penge til retssagen, som skal for Højesteret.«

Sådan lyder det fra 34-årige Osman Al Chami, der ejer en skønhedsklinik i Roskilde.

Han nægter at holde klinikken lukket, og derfor har bøderne hobet sig op. Helt præcist lyder den nu på 160.000 kroner.

»Det er svært at lukke sin forretning ned, hvis man ikke har nogen penge at leve af,« lyder det fra Osman.

Osman er dog langtfra den eneste, der trodser forbuddet og holder åbent. Han er nemlig blevet en del af en større indsamling blandt flere erhvervsdrivende, der samler ind til den retssag, de vil køre sammen.

»Vi har lavet en indsamling, fordi vi vil indsamle penge til sagsomkostningerne i forbindelse med retssagen,« fortæller Osman.

På under en uge er der blevet samlet over 25.000 kroner ind. Blandt andet ved rene donationer, men også ved salg af merchandise i form af huer, hoodies, T-shirts og armbånd, hvorpå der står 'Frihedskæmper. More Freedom, Less Control'.

Penge, der udelukkende skal bruges til omkostninger i forbindelse med retssager:

»Folk støtter os i det her, og vi tager den hele vejen til Højestret. Vi har et ansvar for mange mennesker nu,« udtrykker Osman, der i gruppen 'More Freedom Less Control' på Facebook bliver set som lidt af en frihedskæmper.

I den omtalte gruppe på Facebook er der følgende opslag:

»Jeg bliver rørt over den opbakning, jeg får. Den giver mig styrke og tro på, at jeg gør det rigtige. Jeg gør det jo for retfærdighedens skyld,« fortæller Osman.

Han har nu fundet en advokat, der ifølge Osman vil samle bøder sammen fra flere erhvervsdrivende og gøre det til én sag. Og de har planer om at anke sagen i byretten, få den til landsretten og forventer at kunne få den helt til Højesteret.

»Fordi vi er flere, der står sammen, har sagen en særlig samfundsmæssig interesse,« fastslår Osman.

Han regner derfor ikke med at skulle betale den kæmpe bøderegning, der stiger dag for dag.