»​Vi kan ikke se nogen anden mulighed for at få brød på bordet.«

Sådan lød det fra 34-årige Osman Al Chami den 11. februar, da B.T sidst talte med ejer af skønhedsklinikken Cliuniq på Ringstedgade i Roskilde. Og meget tyder på, at den situation ikke har ændret sig.



For så sent som torsdag i denne uge blev klinikken sigtet for niende gang for ikke at overholde corona-lukkereglerne.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i fredagens døgnrapport.

En patrulje kørte til skønhedsklinikken, hvor der var sat skilte op ude foran butikken, og en ansat var i gang med at behandle en kunde, skriver TV 2 Lorry.

Det var på baggrund af et tip, at betjentene lagde vejen forbi skønhedsklinikken endnu engang.

Politiet sigtede på baggrund af aktiviteten indehaveren og den ansatte, som kan forvente endnu en bøde i sagen, da det nu er niende gang, at virksomheden sigtes for at holde åbent trods restriktionerne om at holde lukket for at nedbringe risikoen for coronasmitte.

Sidst B.T besøgte indehaver Osman Al Chami, der lød bødesummen på 100.000 kroner.