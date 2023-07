Slankemedicinen Wegovy er på rekordtid blevet ultrapopulært i Danmark.

Men én klinik får nu kritik for at have lidt for meget fart på med at udskrive recepter på vægttabsmidlet.

Det er klinikken Skanfeld i Christiansfeld, der netop har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og som på baggrund af besøget får et såkaldt påbud.

Styrelsen kom i starten af juli på besøg efter en række artikler i Berlingske.

Avisen har beskrevet, hvordan en journalist efter blot fem minutter og 50 sekunders samtale med en sygeplejerske fik en recept på Wegovy i hus – uden at være hverken overvægtig eller opfylde andre kriterier for at få medicinen.

Og uden på noget tidspunkt at tale med en læge.

Styrelsen skriver videre i påbuddet til klinikken, at klinikken ikke kan dokumentere, at der er lavet en konkret vurdering af, hvorfor Wegovy er blevet udskrevet til patienter, der ikke opfylder kriterierne.

Midlet er godkendt til behandling af personer med et BMI over 30 eller med et BMI på 27, hvis man har følgesygdomme som for eksempel diabetes.

Læger i Danmark har det, man kalder fri ordinationsret. Derfor er der ikke noget ulovligt i at udskrive vægttabsmedicin til ikke-overvægtige mennesker.

Men efter tilsynsbesøget hos klinikken vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er så mange fejl og mangler ved klinikkens håndtering, at det udgør »større problemer af betydning for patientsikkerheden«.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Skanfeld Klinikken, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Wegovy blev godkendt til salg i Danmark i december sidste år.

Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen blev der i maj blev der udskrevet lidt mere end 58.000 recepter på det populære middel. Det er stigning på 29 procent fra salget i april.