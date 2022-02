En lang række forhold – eller manglende forhold – tvinger nu en nystartet skønhedsklinik i Aarhus til midlertidig at lukke, efter Styrelsen for Patientsikkerhed 7. februar var et smut forbi.

Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse om, at der på klinikken blev udført kosmetiske laserbehandlinger uden registrering af læge eller medhjælp hertil på behandlingsstedet.

Og der viste sig at være noget om snakken.

Klinikkens forhold er ifølge styrelsen så kritisable, at de udgør en fare for patientsikkerheden.

Selv fortæller ejeren til B.T., at hun egentlig ikke har haft kunder i butikken, men kun har lavet enkelte forsøg, imens alle godkendelser lader vente på sig.

Forbuddet er givet til Klinik Shirin, der ligger på Frederiksgade centralt i Aarhus.

Forbuddet indebærer, at al kosmetisk behandling på stedet skulle stoppes øjeblikket fra 7. februar, og indtil forbuddet er ophævet.

Det fremgår af den samlede vurdering i rapporten, at »fejlene og manglerne vedrørende udførelse af kosmetisk behandling uden registrering, instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp, skriftlige instrukser, journalføring, indikation for kosmetisk behandling, patientinformation og informeret samtykke, medicinhåndtering og hygiejne samlet set udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden«.

Under tilsynet blev der blandt andet konkret konstateret, at behandlingsstedet ikke havde styr på en lang række punkter.

Her er lille udpluk af de kritiserede punkter:

Medicinhåndteringen foregik ikke forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler.

På toilet var der ikke papirservietter i den ophængte holder, men i stedet blev toiletpapiret efter det oplyste anvendt som håndserviet.

Ikke var en sikker systematik eller procedure for opbevaring af sterile produkter.

Ikke havde en instruks for hygiejne.

B.T. har forholdt ejeren af klinikken for de manglende forhold. Hun ønsker ikke at stå frem med navn, men fortæller, at hun har kæmpet meget for at få sine godkendelser.

Hun lægger sig samtidig fladt ned, når snakken falder på de enkelte forsøg, hun har foretaget.

»Det var dumt af mig, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle have ventet.«

Hun fortæller samtidig, at klinikken slet ikke er oppe at køre endnu.

»Vi har ikke engang en hjemmeside endnu.«

Hun oplyser samtidig, at hun nu vil få alle godkendelserne på plads og derefter henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed igen, så de kan fjerne forbuddet.