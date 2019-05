»Tiden løber ud.«

Den 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg har indtaget scenen til dette års klimamarch foran Christiansborg.

Iført joggingtøj og med lange brune fletninger taler hun til de mere end 30.000 fremmødte.

»Vi kan stadig nå at redde klimaet, men hvis vi vil det, så skal vi begynde i dag,« siger hun og holder en pause, mens der bliver klappet og hujet.

Greta Thunberg var kun i Danmark i få timer, før hun skulle videre til Tyskland. Selvfølgelig med tog.

»Tænk, at hun kun er 16 år,« siger en ældre dame, der står i udkanten af pladsen, men hun stiller sig lidt på tæer for at få et glimt af den svenske klimaaktivist.

Klapsalven stopper, og Greta Thunberg fortsætter:

»Dem, der vil blive påvirket mest af klimakrisen, er unge som mig selv, der ikke kan stemme til valget - så stem for os,« siger hun, og endnu en klapsalve sættes i gang.

Men de flere tusinde mennesker er ikke kun mødt op for at høre Greta Thunberg tale, de er mødt op for at marchere en to en halv kilometer lang tur rundt i København.

Folk i alle aldre var mødt op for at deltage i klimakampen. Foto: Bax Lindhardt

Det hele for at minde danskerne og de danske politikere om, at de kommende valg til både Europa-Parlamentet og Folketinget skal være et klimavalg.

En kæmpe oppustelig jordklode vandrer rundt på de mange tusinde hænder, flere hundrede skilte med klima-budskaber svæver over de mange hoveder, og flere politikere har forladt kontoret for at deltage i marchen.

De fleste står tæt pakket ved den opstillede scene, hvor der både er musik og taler før og efter marchen, mens andre nyder godt af både madvogne og den næsten skyfri himmel.

Især køen til pølsevognen var bemærkelsesværdig. For selvom kødproduktion ligger på listen over de værste klimasyndere, så var det svært at holde sig fra den.

Flere politikere gik med i marchen sammen med deres parti. Foto: Bax Lindhardt

Man er vel dansker.

Cirka klokken to skydes marchen i gang.

Det tog næsten en time, før pladsen foran Christiansborg var tømt, og alle var kommet på gaden.

»Det' ik' for sjov, vi vil ha' klimalov,« bliver der råbt ned igennem den flere hundrede meter lange slange af mennesker.

Alternativet havde medbragt en masse bannere og flag - Uffe Elbæk havde de også med. Foto: Philip Davali

Og som den langsomt bevæger sig igennem de københavnske gader, tilsluttede flere og flere sig.

Der var er et par grupper af tyske og spanske pensionister på guidet tur, der ikke lod sig rive med af fællesskabsfølelsen.

Dog var følelsen af fællesskab ikke stærk nok til at holde på de mange folk. Da marchen vendte tilbage til Slotspladsen, var mange faldet fra. Men marcheret blev der.

Ud over Greta Thunberg var både Connie Hedegaard, Rune Lykkeberg, Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Jesper Theilgaard på scenen for at tale om de klimaproblemer verden står overfor.