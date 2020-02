Lørdag aften snupper 13-årige Liva sejren til børnenes MGP, som afholdes i Royal Arena med 12.000 tilskuere.

13-årige Liva fra Brønshøj har lørdag aften vundet børnenes melodigrandprix med klimasangen "Ingen plan B".

Sangen handler om klimaforandringerne, og hvad vi hver især kan gøre ved dem. Liva fik 37 procent af stemmerne.

- Jeg har det virkelig, virkelig godt. Tusind tak, lød det efterfulgt af et jubelskrig fra scenen, da Liva gik på scenen for at modtage vindertrofæet.

Hun snuppede sejren over Vendsyssel-gruppen Jaaiil, hvis sang "Superhelten" handler om Batmans liv, efter han er gået på pension og har fået en kone, som er dværg.

De fik 32 af stemmerne.

På tredjepladsen med 31 procent af stemmerne kom den 12-årige rapper Siff fra Viborg, som stillede op med sangen "Mit hjerte der griner".

Børnenes MGP blev afholdt i Royal Arena i København.

Værterne Kristian Gintberg og Joakim Ingversen stod i spidsen for sangkonkurrencen, som Danmarks Radio for 20. gang afholder i år.

Udvælgelsen af årets deltagere begyndte i sommeren 2019.

Gennem workshops og auditions blev omkring 400 solister og grupper til de otte finalister, som stod på scenen lørdag.

Når der blev fremført otte og ikke de sædvanlige ti sange til årets MGP, så skyldes det besparelser i DR.

Sidste år løb duoen Soda med sejren. Soda bestod af Sofie og Dagmar, begge på 11 år, som havde skrevet en sang om to bedste veninder, der bliver uvenner over en dreng.

