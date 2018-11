Regeringens forslag til klimaplan er langt fra, hvad der er nødvendigt for at blive et CO2-neutralt land i 2050. Vi skubber byrderne foran os, advarer Klimarådet i en ny analyse. De tiltag, regeringen foreslår, betyder, at Danmarks CO2-udledning i 2030 vil være 40 millioner ton CO2. Det skal reduceres til det halve, hvis Danmark skal yde sit bidrag til at bremse global opvarmning ved 1,5 grader, lyder det fra Greenpeace. På billedet en ladestation for elbiler på P-plads i Aalborg, 17. oktober 2018. Henning Bagger/Ritzau Scanpix