»Jeg burde helt klart være i skole, men når de voksne ikke tager ansvar, så må jeg jo gøre det.«

Florien ​Hougaard er 14 år, og hun har ikke tid til at sidde i klasselokalet. For hvis vi skal undgå en klimakrise, så kræver det handling nu.

Derfor 'pjækker' hun fra skole, for at demonstrere for klimaet med skilte og kampråb. Både i sin hjemby Espergærde og foran Christiansborg.

Men nytter det overhovedet noget? Og står det virkelig så slemt til med klimaet?

Det er 68-årige Niels ikke helt sikker på, at det gør.B.T. mødte ham i København, da vi gik på gaden for at tale med dem, som den unge klimaaktivist kritiserer: de voksne.

»Hun skal jo passe sin skole lige såvel som andre børn. Så kan hun jo strejke i weekenderne,« siger han.

De burde passe deres skole

Men Florien ​Hougaard står ikke alene, når hun strejker for klimaet. 15. marts var flere tusinde unge på gaden i stedet for at være i skole. Alene i København stod der omkring 10.000 unge foran Christiansborg.

I Københavns gader mødte B.T. også Torben Damgaard på 67 år, som var ude at kigge på butikker med sin kone.

»Det er lidt mærkeligt. Hun burde da bare passe sin skole,« siger han.

Men når vi spørger Florien Hougaard, om det ikke ville være bedst, hvis hun blev i skole og tog en uddannelse, der vil hjælpe hende i sin klimakamp, svarer hun:

»Nej, for der er allerede så mange forskere, og det er altså snart for sent. Så hvorfor skulle jeg bruge 10 år på at forske i det?«

Et argument, man før har hørt fra den unge svenske pige Greta Thunberg.

Klimaaktivist møder paven

Den 20. august 2018 besluttede hun, at hun hver fredag ville sætte sig foran det svenske parlament i Stockholm i stedet for at tage i skole. Hun ville strejke for klimaet.

Senere har hendes engagement i klimakampen betydet, at hun blandt andet har talt i både FN og EU – og den 17. april 2019 mødte hun paven for at bede ham tage del i kampen for en bedre fremtid.

Tilbage på gaden spurgte vi også Torben og Niels, hvad de egentlig synes om den 16-årige klimaaktivist.

»Det er da lidt opreklameret. Hun er bare blevet et symbol, men jeg ved ikke, om det er noget, der passer så godt,« siger Torben, og Niels stemmer i:

»Det er ikke, fordi der er så meget tankevirksomhed bag hendes budskab, men det er vi andre vel for gamle til at udtale os om?«

De voksne glemmer klimaet

Ligesom 16-årige Greta Thunberg har Florien ​Hougaard ikke altid været bevidst om, at det går den forkerte vej med CO2-udledningen.

Selvom hun i dag har et sæt forholdsvis klimabeviste forældre, så bebrejder hun dem også, at hun selv måtte læse om det på internettet for at finde ud af, hvor slemt det egentlig står til.

Og hun blev chokeret, fortæller hun.

»Jeg synes, det er underligt, at der ikke var nogen, der talte om det, da jeg var yngre. Det er jo et kæmpestort problem,« siger hun.

Den 24. maj er der endnu en landsdækkende klimastrejke, og dagen efter gæster Greta Thunberg København til en klimamarch arrangeret af den internationale oranisation 'FridaysForFutur.'