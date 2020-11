Omstilling til træ frem for kul og naturgas reducerer CO2-udledning, men med store variationer, viser rapport.

Afbrænding af træbiomasse på danske varmeværker som energiressource er mere klimavenlig end kul og naturgas.

Men hvor meget bedre det egentlig er, svinger betydeligt.

Det viser en rapport fra Københavns Universitet.

Forskere har undersøgt 10 varmeværkers udledning af CO2.

Værkerne har alle omstillet deres brændsel fra kul eller naturgas til biomasse i form af træflis eller træpiller.

- Vi kan se, at det inden for en relativ kort årrække har vist sig at være et klimamæssigt fornuftigt valg, siger Niclas Scott Bentsen.

Han er lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og er en af forskerne bag rapporten.

Til gengæld er der store udsving i tallene, når man gør op, hvor meget omstilling til træbiomasse faktisk reducerer CO2-udledningen ifølge rapporten.

Set over 30-år vil omstillingen fra kul til træbiomasse reducere CO2-udledningen med mellem 15 og 71 procent.

Ved omstilling til træbiomasse fra naturgas bliver udledningen reduceret mellem minus 4 og 19 procent.

De store udsving skyldes ifølge rapporten, at klimagevinsten afhænger af, hvilken slags træbiomasse, der benyttes, hvor biomassen kommer fra, og hvad træet ellers kunne have været brugt til.

- For det typiske værk, der før brugte kul, men nu henter alt sit træ i Danmark og alene bruger resttræ, var tilbagebetalingstiden omkring ét år. Den 30-årige besparelse var helt op til 60 procent, siger Niclas Scott Bentsen.

Tilbagebetalingstiden er betegnelsen for, hvor længe der går, før omstillingen til træbiomasse har givet en positiv effekt for klimaet.

Derfor pointerer rapporten, at forsyningsselskaber bør fokusere på at anvende resttræ og mindske lange transporter.

I 10 varmeværker blev over 50 procent af træbiomassen hentet fra andre lande end Danmark.

At biomasse er mere klimavenlig end kul og naturgas, vidste vi godt i forvejen, men det gør det stadig ikke til en god løsning.

Det siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Dansk Naturfredningsforening.

- En C02-reduktion i det her spænd er ikke særlig imponerende. Hvis referencen er kul, er biomasse jo lidt bedre, men kul er ikke referencen længere.

- Det giver ikke mening at sammenligne med noget, der ikke længere er aktuelt. Vi bliver nødt til at sammenligne det med fremtidens teknologier, der er helt klimaneutrale, siger Maria Reumert Gjerding.

Af det samlede energiforbrug i Danmark kommer 16 procent fra afbrænding af træbiomasse.

Rapporten er finansieret af Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Den har haft en følgegruppe med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Rådet for Grøn Omstilling.

