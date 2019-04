Etbarnspolitik i Indien og flere lande i Afrika ville kunne hjælpe på verdens klimaproblemer, mener forskere.

Klodens voksende befolkning er det suverænt største klimaproblem, mener flere klima- og miljøeksperter, der foreslår at indføre etbarnspolitik i lande med rigtig mange unge for at komme udfordringen til livs.

Det skal ske, inden det stigende antal mennesker - efter deres mening - gør endnu mere skade. Det skriver Jyllands-Posten.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet foreslår en model på linje med den kinesiske, hvor det fra 1979 til 2015 kun var lovligt at få et barn.

- Problemstillingen er, at der bliver flere mennesker, og at vi bliver rigere, hvilket fører til stigende forbrug og udledning af CO2 og andre klimagasser.

- Så jo færre mennesker, der er til at øge forbruget, jo mindre vil problemet være, siger Jørgen E. Olesen til Ritzau.

Han har i årevis været medlem af FNs klimapanel, IPCC, og peger på Indien med godt 1,3 milliarder indbyggere som et land, hvor udviklingen er løbet løbsk.

Jørgen E. Olesen mener, at billedet er det samme i en række lande i Afrika.

Klimaprofessor Eigil Kaas, Københavns Universitet, kalder overbefolkning for hovedproblemet for klimaet.

Han nævner også etbarnspolitik som en mulighed i flere lande.

- Jeg er fuldstændig enig i, at man bør indføre en begrænsning. FN burde presse meget mere på, men det er svært, når der kommer noget religiøst ind over som prævention og abort, siger han til Jyllands-Posten.

Kaj Sand-Jensen, professor i ferskvandsøkologi ved Københavns Universitet, kalder overbefolkning for et tabu.

- Men det er helt afgørende at få gjort noget ved det, siger han til Jyllands-Posten.

Selv om det ifølge Kaj Sand-Jensen formentlig vil blive opfattet som et overgreb både kulturelt og religiøst, mener han, at det kan være en god idé at indføre en etbarnspolitik i et land som Indien, der har firdoblet indbyggertallet, siden landet blev selvstændigt i 1947.

/ritzau/