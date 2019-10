Rigtig mange af os affaldssorterer, men det har ingen indflydelse i det store klimaregnstykke.

Det er en jungle at finde ud af, hvilke af vores vaner der koster mest på klimakontoen.

Vi hører om mange ting, vi skal og ikke skal. Men hvad rykker allermest?

Det har professor ved Københavns Universitet og klimadebattør Eigil Kaas et konkret bud på. Han mener, at vi ved at skære ned på tre ting, kan ændre vores personlige CO2-aftryk, så det gør en forskel.

Det skriver P1 Public Service på dr.dk.

For hvis temperaturen på jorden ikke skal stige mere end de to grader, som FN har sat som smertegrænsen, skal vi udlede mindre CO2.

Faktisk skal hver enkelt verdensborger ikke udlede mere end to ton CO2 om året, men en gennemsnitsdansker udleder 17 ton på mad, drikke, bolig, forbrug og transport hvert år.

- Det er vanvittigt højt, fortæller Eigil Kaas og giver vores økonomi en stor del af skylden:

- Vi er så hamrende rige. Vi kan købe næsten hvad som helst, siger han til P1 Public Service.

Men der er heldigvis nogle få ting, vi kan fokusere på, hvis vi vil ændre vores personlige CO2-aftryk.

1. Flyv mindre - én rejse mindre batter enormt:

Sidste år rejste 18,2 millioner passagerer fra en dansk lufthavn. Det er det største antal passagerer fra danske lufthavne nogensinde, skriver Danmarks Statistik.Samtidig er det også den post, som koster mest på klimakontoen, og derfor mener Eigil Kaas, at det er det vigtigste fravalg at tage.

- Det er den ting, som man kan gøre, som betyder allermest og med den mindste personlige omkostning. Det er hér, man kan se, at udslippene er kolossalt store.

Han mener ikke, at vi skal sløjfe alle rejser, men at vi kun vælger flyet, når der ikke er andre muligheder.

- Jeg har ikke sagt, at man skal droppe flyet. Men man skal flyve mindre. Der er mange rejser, der er svære at undgå. Men én ferierejse mindre vil virkelig batte enormt meget, siger han.

Den grønne tænketank Concito anslår, at vi på en flyvetur til Spanien udleder CO2 svarende til et års forbrug af strøm. En tur til Thailand koster otte års strømforbrug.

2. Vælg offentlig transport eller cyklen, når det er muligt:

Lige som flyrejser slog rekord sidste år, så gjorde antallet af biler det også. I Danmark er der over 2,5 millioner personbiler, viser tal fra biltrafik.dk.

Eigil Kaas mener ikke, at vi skal sælge vores biler. Men han håber, at vi vælger et alternativ til bilen, når det er muligt.

- Du skal tage cykel, tog og bus, hvis du kan. Det er ikke alle steder, man kan, erkender han, men ofte er der et grønnere transportmiddel:

- Der er mange steder, man kan, hvor man ikke gør det, siger han.

3. Invester i nye vinduer - og skru ned for varmen:

Vi går nogle kolde måneder i møde, og du har måske allerede tændt for varmen derhjemme.

Men opvarmning af vores boliger er faktisk en af de allerstørste poster, når vi ser på danskernes CO2-aftryk. En danskers bolig udleder nemlig i gennemsnit 1,3 ton CO2 hvert år.

- Det kan man bringe meget ned, hvis man får nye vinduer eller isolerer væggene, forklarer Eigil Kaas, som håber, at der bliver tænkt i tilskud og gulerødder fra politisk side, så flere danskere får det gjort.

Den ting, som danskerne går mest op i, er affaldssortering. Men det har næsten ingen effekt på, hvor meget CO2 vi udleder, forklarer Eigil Kaas og nævner, at vi skal gøre det, fordi det er godt i forhold til forurening og naturen.

Men det redder ikke klimaet.