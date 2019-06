Det er ikke nemt at være klimaforkæmper - og så samtidig få hverdagens kalenderpuslespil til at gå op.

Det måtte forfatteren og den tidligere tv-meterolog Jesper Theilgaard også sande, da han torsdag skulle til Folkemødet på Bornholm.

Et møde i København om morgenen gjorde, at der ikke var nogen anden vej end at tage et fly.

»Når jeg står og fortæller folk, hvad de skal, nytter det selvfølgelig ikke noget, at jeg selv tager et fly,« erkender Jesper Theilgaard og fortsætter:

Casper Christensen taler med Jesper Theilgaard om sin rejse mod at spise plantebaseret. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Casper Christensen taler med Jesper Theilgaard om sin rejse mod at spise plantebaseret. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Men verden er bare ikke skruet sådan sammen. Selv om jeg godt ved, hvad der er rigtigt og hvad vi bør gøre, er vi stadig nødt til at håndtere vores liv efter det samfund, der omgiver os.«

Sidste år stod Jesper Theilgaard i en lignende situation, da han skulle til en konference i Paris.

»Jeg undersøgte, hvordan jeg kunne komme med tog. Det kostede en bondegård og tog et helt døgn. Det duede bare ikke, så jeg endte med et fly,« siger han.

Er det ikke et dilemma, når du er så optaget af klimaet?

»Jeg har et liv, der skal hænge sammen. Det har en pris, og jeg er nødt til at agere efter det. Det kan ikke være anderledes.«

»Jeg peger ikke fingre ad nogen, fordi de gør, som de gør. Det handler meget om pragmatik.«

Men hvad siger du til dem, der vil sige, at du ikke gør, hvad du prædiker?

»Det bliver jeg selvfølgelig irriteret over, men hvis folk har den opfattelse, må de have den. Vi må gøre det, der er bedst i situationen. Vi ved alle sammen godt, hvad der er det bedste.«