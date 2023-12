Et orange malet juletræ er måske ikke alle menneskers version af juleidyl.

Om ikke andet er det det, der nu er sket for det høje juletræ på Københavns Rådhusplads.

Søndag skulle det nemlig tændes, og dermed så en gruppe klimaaktivister fra organisationen Nødbremsen sit snit til at sende et budskab.

Aktionen møder nu kritik fra Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, der på det sociale medie X beskylder aktivisterne for at ødelægge juletræet og mener, at Københavns Politi bør retsforfølge dem.

»Klimaaktivister – eller nærmere bestemt en gruppe selvoptagede møgunger – har valgt at ødelægge juletræet på Rådhuspladsen, der er til glæde for børn og familier her i december. Ovenikøbet ved at sprøjte med farlige kemikalier,« skriver han blandt andet.

Klimaaktivister ødelægger juletræet på Rådhuspladsen!



Selv skriver organisationen på sin hjemmeside, at aktionen havde en særlig besked til statsministeren:

»Børnenes statsminister smadrer børnenes fremtid,« skrives der.

»Julen er børnenes fest. Det klimakollaps, som vi står i, og som regeringen aktivt eskalerer, rammer mest af alt vores børn: Det er deres fremtid, der står på spil. Lad os bruge denne folkelige højtid til at minde hinanden om, hvad vi står til at miste, og hvad der er værd at kæmpe for,« siger Antonie Mørch, deltager i Nødbremsen ifølge hjemmesiden.

Til Berlingske fortæller Københavns Politi, at man har anholdt to personer på Rådhuspladsen og sigtet dem for hærværk.

Dog er de to aktivister blevet løsladt, men står stadig til at skulle møde op i retten.