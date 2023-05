Planlægger du at køre gennem København onsdag eftermiddag, risikerer du forsinkelser.

Mellem 14 og 17 kan en større klimademonstration arrangeret af aktivistgruppen Extinction Rebellion nemlig skabe trafikale udfordringer, advarer Købehavns Kommune på Twitter.

»Planlæg alternativ rute, hvis du skal gennem byen,« skriver kommunen.

Demonstranterne planlægger at gå »en smuk klimamarch«, som ender i en såkaldt 'sit down-protest', skriver gruppen i et opslag på Facebook-siden for eventet.

»Efter vi sidder ned på gaden, bliver vi så længe, vi kan. Hvis politiet ikke rykker os, overnatter vi,« lyder det.

Selvom arrangørerne hævder at have meldt demonstrationen til politiet, planlægger de tilsyneladende at begå civil ulydighed.

»Den civile ulydighed består i, at vi fortsætter protesten, også hvis politiet beordrer os til at stoppe,« står der i opslaget.

Københavns Kommune skriver på Twitter, at demonstrationen vil gå »fra Christiansborg Slotsplads over Knippelsebro - retur over Langebro til Stormgade og ind til Christiansborg Slotsplads igen.«

Demonstranterne ønsker blandt andet, at mindst 30 procent af Danmark gøres til beskyttet natur, og at industrielt dyrelandbrug omlægges.