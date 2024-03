Kort inden det skulle afsløres, hvilke tre finalister der er med i opløbet om at blive vinder af Dansk Melodi Grand Prix, blev konkurrencen afbrudt af to klimademonstranter.

Det viser tv-billeder fra DR.

Demonstranterne nåede kortvarigt op på scenen, hvor de havde medbragt bannere, hvorpå der blandt andet stod "Klimakollaps".

Herefter panorerede tv-kameraerne væk fra scenen til lyden af buhråb fra publikum, mens demonstranterne blev hevet af scenen.

Kort før tre finalister skulle udråbes til melodigrandprix, lykkedes det klimaaktivister at indtage scenen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kort før tre finalister skulle udråbes til melodigrandprix, lykkedes det klimaaktivister at indtage scenen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

DR oplyste inden showstart, at man havde taget nødvendige foranstaltninger, så showet kunne forløbe uden problemer.

Der var varslet en pro-palæstinensisk demonstration uden for DR Koncerthuset i København, og den forløb fredeligt, lød det fra både politi og demonstranter.

De pro-palæstinensiske demonstranter kræver et boykot af Israel i det internationale melodigrandprix, Eurovision, grundet landets krig i Gazastriben efter Hamas' angreb på Israel i oktober.

»Vi er vant til at afvikle store arrangementer - og vi er vant til at afvikle store arrangementer med en vis politisk bevågenhed, så det er ikke nyt for os at agere inden for sådan en virkelighed,« sagde ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik Gustav Lützhøft.

»Men det er klart, at når der er anmeldt en demonstration - hvilket jo i øvrigt er fuldstændig fair - så har vi truffet de foranstaltninger, der nu engang skal træffes, sådan så vi kan garantere, at kunstnerne og ikke mindst det store publikum, som også møder op, og vores egne ansatte trygt kan gå til opgaven.«

Dansk Melodi Grand Prix 2024 i Koncertsalen i DR Koncerthuset i København, lørdag den 17. februar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dansk Melodi Grand Prix 2024 i Koncertsalen i DR Koncerthuset i København, lørdag den 17. februar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hvilke foranstaltninger, der er taget, ville Gustav Lützhøft ikke ud med.

»Det vil jeg lade være mellem os og vores folk. Men man kan trygt regne med, at vi har styr på deltagerne, og at vi har fokus på, både hvad der sker ved showet, men også omkring showet,« sagde han, inden grandprixet gik i luften.

Følg Dansk Melodi Grand Prix 2024 i B.T.s LIVE-blog lige her.

/ritzau/