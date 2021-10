Jacob Bundsgaard vil være borgmester for en af de mest grønne kommuner i verden. Men når han rejser som formand for Kommunernes Landsforening, er der langt imellem de klimavenlige løsninger.

På Facebook er borgmesteren ellers flittig til at posere med grønne løsninger og lover el-ladestandere og klimavenlige tiltag i Aarhus Kommune. Men i virkeligheden er hans klart mest brugte transport som KL-formand en dieseldreven Skoda Octavia og fly og vandfly.

Det viser en aktindsigt, B.T. har modtaget.

Jeppe Juhl, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, mener, at borgmesterens valg sætter et dårligt eksempel for danskerne.

»Hvis danskerne havde samme rejsemønster, så det endnu mere skidt ud for fremtiden. Det ville give en betydelig stigning i CO2-udledningen. Det er ikke et eksempel til forfølgelse for hr. og fru Danmark,« siger han.

CO2-udledning fra elbil og en dieselbil Hvis Jacob Bundsgaard blev kørt rundt i en elbil i stedet for en dieselbil, ville klimaaftrykket været markant anderledes. Det forklarer Torben Lund Kusk, der er afdelingschef i FDM. »Man kan sige i træskolængder, så vil en effektiv dieselbil i gennemsnit udlede dobbelt så meget som elbil, der kører på det danske elnet. I fremtiden vil elbilerne endda blive mere grønne,« forklarer han. Torben Lund Kusk henviser her til Klimarådets egen beregninger, hvor man har sammenlignet belastningsforskellen på diesel og elbil og medtaget CO2-udledningen i fremstillingen af elbilernes batterier. »Der er ingen tvivl om, at elbilen er mindre belastende. Man kan halvere sin CO2-udledning vil at vælge en elbil,« siger han.

Karsten Filsø, der er klimaordfører for SF i Folketinget, mener også, at det er problematisk.

»Hele samfundet er i gang med en grøn omstilling i transporten. Jeg mener, at vores politikere også bør stramme sig an og vise et godt eksempel,« siger han.

Siden Jakob Bundsgaard tiltrådte som formand for KL i 2018, har han været til i alt 152 fysiske møder som formand.

Ved 119 møder er der arrangeret kørsel via Aarhus Kommune, som hovedsagelig er foregået i en dieseldreven Skoda Octavia.

Ved 80 møder har han også haft udgifter til fly eller vandflyver. I en række tilfælde har der været brugt både fly og bil samme dag.

Ved 28 møder har han haft udgifter til tog eller bus. De fleste af beløbene til tog eller bus er alle småbeløb på omkring 20-30 kroner.

Jacob Bundsgaards valg af transport står i direkte kontrast til, hvordan han selv brander sig på sociale medier, hvor han blandt andet poserer med elbiler og skriver om grønne og bæredygtige løsninger.

»Vær med til at gøre en forskel. Vi har gjort Aarhus til en af de mest ambitiøse, grønne kommuner i verden.«

»Vi skylder hinanden at sætte klimaet øverst på dagsordenen.«

Det er blot to eksempler fra opslag på Jacob Bundsgaards Facebook-side i den igangværende valgkamp.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus, og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Men de grønne ambitioner stopper tilsyneladende, når han skifter job fra borgmester til formand for Kommunernes Landsforening.

Jeppe Juhl fra Rådet for Grøn Omstilling mener, at Jacob Bundsgaard burde bruge sin magtfulde position til at vise det gode eksempel.

»Det ville være rart, hvis det offentlige Danmark gik foran med den grønne omstilling. Han burde tage større skridt end os andre. Han har også et større forbedringspotentiale end os andre,« siger han.

Karsten Filsø mener ligeledes, at Bundsgaard burde være et bedre eksempel.

Jacob Bundsgaard på besøg i et dagtilbud for at smage på klimavenlig mad. Foto: Facebook/Jacob Bundsgaard Vis mere Jacob Bundsgaard på besøg i et dagtilbud for at smage på klimavenlig mad. Foto: Facebook/Jacob Bundsgaard

»Det kunne jo lige så godt være en elbil, man kan køre i. Fremtiden er jo elbiler, og det, synes jeg ikke, hans valg signalerer,« siger klimaordføreren.

»Hvis man er helt fremme i rækkerne, som Bundsgaard er, og har nogen til at køre for sig, så synes jeg, man skal være påpasselig med de signaler, han udsender. Man skal som politiker gerne gå foran.«

Borgmesterens mest brugte transportform som KL-formand har siden 2018 været kørsel via Aarhus Kommune.

»Vi skylder hinanden at sætte klimaet øverst på dagsordenen,« lyder et af mange grønne budskaber på borgmesterens Facebook-side. Foto: Facebook/Jacob Bundsgaard Vis mere »Vi skylder hinanden at sætte klimaet øverst på dagsordenen,« lyder et af mange grønne budskaber på borgmesterens Facebook-side. Foto: Facebook/Jacob Bundsgaard

Den ordning foregår sådan, at borgmesteren i langt de fleste tilfælde er blevet kørt rundt af en rådhusbetjent fra kommunen i betjentens private, dieseldrevne Skoda Octavia.

Betjenten får kompensation for kørslen i sin private bil af KL.

B.T. Aarhus har forsøgt at få et interview med borgmesteren om hans valg af transport, og hvordan det harmonerer med hans grønne ambitioner.

Borgmesteren har ikke ønsket at stille op til interview, men han har sendt et skriftlig svar.

Her understreger han, at hans hovedforpligtigelse er som borgmester i Aarhus, og at han som formand for KL har en del opgaver rundt om i landet, der kræver transport.

»Jeg har for eksempel været på besøg hos samtlige af landets 98 kommuner, hvilket, jeg synes, har været en vigtig del af min opgave. Jeg har også en hel del møder i København, som kræver transport fra Aarhus. Nogle gange planlagt i god tid, så jeg kan køre, andre gange indkaldt med kort varsel, som kræver en flyver.«

»Vi skal alle sammen holde godt øje med vores klimaregnskab og herunder også transport. Det er også noget, jeg er opmærksom på.«

Jacob Bundsgaard skriver desuden, at KL i sin tid som formand har øget mængden af digitale møder.

»Men det har stor betydning for vores sammenhængskraft i kommunerne, at vi også mødes fysisk. Og det kræver transport.«