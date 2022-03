»Hun kom ind ad døren, brød sammen og græd.«

Sådan så det ud flere dage om ugen, når Signes datter, Thea, kom hjem fra skole.

Efter godt fire velfungerende år i folkeskolen var Theas faglige niveau pludselig i løbet af 3. klasse styrtdykket. Hun trak sig socialt. Græd ved tanken om skole og fik i stigende grad feber og andre fysiske tegn på udmattelse grundet skole.

»Vi øvede tingene med hende derhjemme, prøvede at skifte til en privatskole og spurgte lærere, om det var ordblindhed. Det sagde de, det ikke var, og de andre ting hjalp heller ikke,« fortæller Signe.

Af hensyn til datterens privatliv er Signe og Thea er ikke moderens og datterens rigtige navne. Redaktionen er bekendt med deres identiteter.

Efter noget tid fik datteren alligevel konstateret ordblindhed, og nu også stress. Mange brikker faldt på plads for Signe og hendes ligeledes bekymrede mand, men det stod stadig uklart, hvad næste skridt for Theas skolegang skulle være.

»Så meldte vi hende helt ud af skolen og sagde til hende, at hun ikke behøvede at komme tilbage. Hun skulle ikke tænke på, at hendes gamle skole lå og ventede, når hun blev rask. Hun skulle have ro,« fortæller Signe.

Pludselig faldt moderen over løsningen i et Facebook-opslag. Skolen Fri hed det.

En onlineskole med kun 30 minutters undervisning over to omgange hver dag, ingen lektiekrav, klasser på maksimalt 15 elever, ingen fysisk tilstedeværende elever og ingen insisteren på, at eleverne skulle sætte kamera på og række hånden op.

»Det var lige det, hun havde brug for.«

Idémanden bag Skolen Fri er Klaus Frederiksen.

Han er selv uddannet lærer og mangeårig underviser i Aalborg og omegn på alt fra folkeskoler til friskoler, privatskoler og VUC.

Klaus Frederiksen underviser selv en gang imellem blandt en lærerstab på i alt 10 mennesker. Foto: Privat Vis mere Klaus Frederiksen underviser selv en gang imellem blandt en lærerstab på i alt 10 mennesker. Foto: Privat

Han havde i noget tid leget med ideen om at åbne en friskole, hvor elever kunne komme og gå i det mønster, der imødekom deres behov.

Og da covid-19 ramte landet og sendte de danske børn hjem til onlineundervisning, satte det gang i tankerne.

»Corona gav mig i høj grad indsigt i, hvad der egentlig kunne lade sig gøre. Mine tanker om denne friskole kunne godt føres ud i livet, hvis jeg gjorde det online,« siger Klaus Frederiksen.

Så i sommeren 2021 tog han springet og startede Skolen Fri op. I august var der allerede 25 tilmeldte børn.

»Nu er vi oppe på 115 børn og starter fire nye hold snart,« konstaterer stifteren, godt et halvt år efter skolen så dagens lys.

Kun 1. og 2. klasse undervises sammen, fordi det giver bedst mening fagligt. Ellers underviser skolen alle klassetrin op til 9. klasse samt en såkaldt 'ungeklasse' for 15-25-årige.

Der er børn fra hele landet og danske børn i udlandet. Skolegængerne kan eksempelvis have autisme, adhd, add, angst, skolevægring eller være højintelligente børn.

»Den undervisning var lige, hvad Thea havde brug for. Og så mødte vi nogle sindssygt dygtige lærere, som formåede at trække Thea med ind i undervisningen, uden hun selv opdagede det. Så følte hun ikke, hun stod til skue,« siger Signe.

»Langsomt fik vi Thea tilbage. Og da vi gik ind i det nye år, begyndte hun selv at sige, at hun var klar til fysisk skole igen,« fortæller moderen.

Så nu starter Thea på ny i fysisk skole igen. En, der meget lig Skolen Fri stadig møder Theas behov for ro og et forventningsfrit miljø.

»Det gør mig så utrolig glad, at det her hjælper børnefamilier. Det er ikke kun barnet, der står alene, når det har det dårligt med skolen. Det er hele familien. Og nu kan vi hjælpe med at sætte gang i deres skolegang igen,« siger Klaus Frederiksen.

»Vi nåede jo at tænke, at det var os forældre, der var problemet. Den følelse gik jeg med længe, og på bagkant ville jeg ønske, at vi ikke havde trukket den så længe. Det kan jo bare være skræmmende at prøve noget andet end den traditionelle skolegang. Men det her er virkelig et valg, man skal tage, hvis man er i nogle forhold, der ikke giver mening for ens barn,« siger Signe.

For privatpersoner koster Skolen Fri 1.600 kroner om måneden. Tilmeldes man gennem en institution eller lignende, koster det 2.500 kroner om måneden for institutionen.

Klaus Frederiksen har allerede efter et halvt år sagt sit andet lærerjob op og er gået fuldtid på projektet grundet den store efterspørgsel, som kommer bag på stifteren.

Hvor tror du så, I er på det her tidspunkt næste år?

»Jeg har virkelig tænkt meget over det og snakket med mange om det. Og så prøver jeg at tænke 'hvad er målet?', som de hele tiden spørger om i 'Løvens hule',« griner han og afslutter:

»Men jeg har ikke lyst til at sætte et mål. Den grundlæggende tanke er, at hvis der er børn, der har brug for hjælp, er der plads til dem hos os. Så må vi bare få flere lærere og medarbejdere. For det her fungerer bare.«