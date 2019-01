Klaus og Bentes søn blev gentagne gange udsat for vold af en anden elev - sidste gang så alvorligt, at det var livstruende.

Men hverken Lyngby-Taarbæk Kommune eller Kongevejens Skole i Virum tog de nødvendige skridt for at sikre, episoden ikke gentog sig.

Det mener forældrene til den overfaldne dreng i hvert fald, og de udlægger nu deres historie til Berlingske.

Det er en historie, der kommer i kølvandet på historien om vold på de kongelige børns skole, Tranegårdsskolen i Hellerup, hvor forældre beretter om spark, slag og kvælertag.

En historie der tegner et billede af for lidt og for sen indgriben. For inden den skæbnesvangre dag, hvor Klaus og Bentes søn var i livsfare, var der mange små episoder.

Faktisk så mange i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014, hvor overfaldet skete, at Bente begyndte at føre dagbog over voldsepisoderne, som alle blev udført af én udadreagerende elev.

Men egentlig handler det ikke så meget om den voldelige elev. I hvert fald ikke for Klaus og Bente. Det handler derimod om skolens utilstrækkelige tiltag for at afhjælpe volden og hjælpe både den voldelige elev og deres søn.

I slutningen af januar 2014 kulminerede volden.

Den voldelige elev hoppede op på Klaus og Bentes søn bagfra på boldbanerne, så de tumlede omkuld.

Derefter satte eleven sig ovenpå sønnens ryg, tog kvælertag og stoppede hans mund og næse med sne.

Mærkerne på sønnens hals og omkring øjnene talte deres tydelige sprog.

Sønnen havde mærker efter fingre på halsen og mærker ved det ene øje.

Volden var ifølge Klaus og Bentes praktiserende læge så grov, at den efterlod tydelige spor både timer efter overfaldet og også næste dag. Det peger ifølge lægen på, at der var tale om en livstruende situation.

Men skolen ville ikke hverken bortvise den voldelige elev eller sende ham over i en anden klasse eller til en anden skole.

»Min søn var ved at blive slået ihjel, og ingen syntes, det var et problem. Ingen mente, det var deres ansvar – eller i det mindste deres ansvar efterfølgende at sikre, at vores søn kunne gå på skolen uden at blive udsat for vold,« siger Klaus til Berlingske.

Skolens reaktion resulterede i, at Klaus og Bentes søn lukkede sig inde.

Han var ikke i skole i ni uger. Han tog 14 kilo på og ville ikke andet end at sidde og spille computer. For der var han tryg.

I frustration over skolens og kommunens manglende indgriben tog Klaus og Bente det desperate valg, at de politianmeldte episoden. Men den blev henlagt, fordi den voldelige elev ikke var myndig.

Til sidst skiftede Klaus og Bentes søn skole.

I dag er der gået fem år siden episoden. Klaus og Bentes søn er glad og trives. Men forældrene kan ikke slippe, hvordan sagen blev håndteret. Deres retsfølelse er knægtet.

Lyngby-Taarbæk Kommune svaret på Berlingskes henvendelser om en kommentar til historien.

»Der er ingen tvivl om, at skolen skal tage hånd om det. Og det er ikke i orden, hvis der ikke har været handlet på det dengang,« siger centerchef for Uddannelse og Pædagogik, Kirsten Balle, som har haft jobbet siden maj 2018.

Hun vil dog ikke kommentere yderligere på den specifikke sag.

Skoleleder på Kongevejens Skole, Susanne Carlsen, der har været i jobbet siden foråret 2018, kan heller ikke udtale sig om den specifikke sag og har ikke ønsket at kommentere på, hvordan skolen generelt håndterer vold og konflikter.

Af hensyn til de to drenge er deres alder, klassetrin og Klaus og Bente anonymiserede.