For to år siden blev dengang 26-årige Anna Pia Lykke Ring introduceret til 62-årige Klaus Riskær. Et restaurantbesøg blev til flere barbesøg, og i dagene efter tikkede 20 opkald ind på Anna Pias telefon.

»Derefter gik det rimelig stærkt. Han var god til at holde en til ilden. Hver gang jeg smuttede, var der en besked eller et opkald, hvor han spurgte, om vi kunne ses senere. Vi var aldrig mange timer væk fra hinanden,« forklarer Anna Pia Lykke Ring.

Hun sidder i en stor, sort lædersofa ved siden af Klaus Riskær i parrets lejlighed i Indre København. Selvom deres forhold, aldersforskel og nyheden om fødslen af sønnen Adam har været beskrevet, har Anna Pia, der er fra Dragør og uddannet frisør, selv holdt sig ude af medierne.

Nu har hun dog valgt at fortælle om sig selv og forholdet til en af Danmarks måske mest omtalte mænd, der har en mere kulørt fortid end de fleste. Aldersforskellen på 35 år har nok fået en del til at spærre øjnene op, men det har aldrig været unormalt for hverken Anna Pia, hendes familie eller venner.

Anna Pia Lykke Ring med sønnen Adam. Foto: Martin Høyer

»Mine søskende kender mig og min tendens til at være sammen med fyre, der er væsentligt ældre. De trak lidt på smilebåndet, for de vidste jo godt, hvem han var,« siger Anna Pia Lykke Ring.

Selv vidste hun dog dengang ikke helt, hvem Klaus Riskær egentlig var, og Anna Pia Lykke Ring kendte heller ikke til den 64-årige politikers bedrageridom og seks år i fængsel.

»Du refererede til din fængselsdom, og så var jeg lidt forbavset. Så bad jeg dig pænt om at forklare, hvorfor du havde siddet i fængsel,« forklarer Anna Pia, mens hun kigger på Klaus Riskær.

»Men det var jo ikke, fordi jeg pludselig datede en voldsforbryder,« tilføjer hun og understreger, at dommen og Riskærs tid i fængsel ikke betyder noget for hende i dag.

For Klaus Riskær selv var det vigtigt at lægge kortene på bordet, også hvad angår andre aspekter af hans fortid.

»Jeg ventede lige et par uger, men jeg sagde til Anna relativt tidligt, at du skal lige vide, jeg har så og så mange børn, og jeg fik ridset de problemer op, jeg har haft gennem tiden,« siger Klaus Riskær.

Det faktum, at han i forvejen havde fem børn med fire kvinder, kunne dog heller ikke skræmme Anna Pia væk. Omend hun indrømmer, at det ikke var det, hun havde forestillet sig.

»Jeg kunne helt sikkert godt have været det foruden, men det var ikke noget, der gjorde en forskel, da man først var sammen. Men det står ikke på ønskelisten, at drømmemanden skal have fem børn med fire forskellige kvinder. Det gør det altså ikke,« siger hun med et smil, og Klaus Riskær griner.

Anna Pia går hjemme med sønnen Adam, og senere vil hun læse biologi. Foto: Martin Høyer

For Anna Pia Lykke Ring er der ikke noget odiøst i være mange, og ‘dine, mine og vores børn’ har altid været en fast del af hendes liv.

»Min far havde børn med tre forskellige kvinder, og min mor havde børn med to forskellige mænd. Jeg har en søster, der snart er 60 år,« forklarer Anna Pia Lykke Ring, der har i alt 10 søskende.

Hendes forældre har hun dog måttet sige farvel til alt for tidligt. I 2011 døde Anna Pias mor af kræft, og i 2014 mistede hun sin far til samme sygdom.

I kølvandet på forældrenes død har hun brugt nogle år på skiftevis at arbejde som vikar på et plejehjem for derefter at rejse verden tynd i måneder af gangen. Frisørjobbet kedede hende hurtigt, og hun havde svært ved at holde fokus på de studier, hun begyndte på.

I dag går Anna Pia hjemme med parrets søn Adam på ni måneder. Senere er planen at få færdiggjort studenterkursus og på sigt, når Adam er blevet lidt ældre, vil Anna Pia læse biologi.

For Klaus Riskær er det et plus, at Anna Pia ikke er en travl forretningskvinde, men derimod nyder at gå hjemme med parrets søn. Han sætter stor pris på at have fundet en ro i sit nye familieliv.

»Det er ikke med min gode vilje, at tingene har været så tumultariske. Det har været svært for mig at lande på en god måde, og derfor passede det fantastisk godt for mig, da jeg mødte Anna,« siger Klaus Riskær.

Det hører dog til sjældenhederne, at Klaus Riskærs tidligere kærester har udtalt sig i pressen, så hvorfor nu? Klaus Riskær lægger ikke skjul på, at han med dette interview ønsker at vise vælgerne, at han har et godt bagland.

»Det er faktisk en rigtig sød og klog pige, jeg har fundet, og det er sgu ikke bare en eller anden 28-årig bimbo, så glem nu det. Og hvis jeg vil sige det, hvorfor så ikke sige det nu, hvor folk skal overveje, om jeg har hjemmebanen i orden?«

Spørger man Anna Pia, så havde hun heller aldrig fortalt om sit privatliv, hvis ikke parret nu stod i en særlig situation.

»Jeg har bevidst ikke sagt noget, for jeg gider ikke udpensle mit liv i medierne,« siger Anna Pia og tilføjer:

»Nu kører vi valgkamp, og jeg vil gerne være lidt med inde over det. Men som udgangspunkt kan jeg ikke se, hvad det skal gøre godt for, at jeg er i medierne.«

»Jo, men jeg synes på den anden side, man er jo to, og politik handler jo også om mennesker…« begynder Klaus Riskær, men bliver prompte afbrudt.

»Nu er vi i en valgkamp, og derfor tager vi også den her samtale. Men havde det bare været, ‘har du lyst til at give en status på jeres forhold’, så havde jeg sagt nej. Det har jeg ikke,« siger Anna Pia bestemt.

Selvom hun ikke er meget for livet i rampelyset, så ser 28-årige Anna Pia dog én mulig fordel, såfremt Klaus Riskær altså når over spærregrænsen og bliver valgt til Folketinget.

»Jeg tænker, at de der store sale (på Amalienborg, red.) vil jeg gerne se. Der vil jeg gerne med. Det er jo sådan et lille eventyr. Dronningen, hatte og fjer, det ville være okay. Virkelig galla med galla på, det er da sjovt,« smiler Anna Pia.