Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Klaus Riskær Pedersen vil føre valgkamp i hele landet

Klaus Riskær Pedersens parti agter at stille op i samtlige storkredse. Det vil han offentliggøre på et pressemøde tirsdag klokken 11.00, bekræfter han over for DR. Mandag stod det klart, at Klaus Riskær Pedersen har indsamlet de 20.109 nødvendige vælgererklæringer.

Delstater danner fælles front mod Trumps nødretstilstand

16 amerikanske delstater vil forsøge at få en domstol til at omgøre præsident Donald Trumps beslutning om at indføre nødretstilstand. Californiens justitsminister mener, at præsidenten 'misbruger' sin magt.

Trump opfordrer generaler til at vælte Venezuelas Maduro

USA's præsident, Donald Trump, håber på en fredelig magtoverdragelse i Venezuela, men siger at "alle muligheder er på bordet". Samtidig opfordrer han Venezuelas militær til at skifte side og støtte oppositionen.

Huawei har flere gange brudt dansk lov om ulovlig arbejdskraft

Tre gange har dansk politi fanget den kinesiske teknologigigant Huawei i at bryde dansk lovgivning ved at bruge illegale arbejdere i Danmark, skriver Politiken. I 2015 medførte det bøder, og selskabet lovede bod og bedring.

Medie: USA's omstridte vicejustitsminister vil trække sig

Kina fyrer op under Cubas eksport af cigarer

Cubas salg af landets legendariske cigarer satte i 2018 rekord, oplyser tobaksfirmaet Habanos. Omsætningen steg med syv procent til 537 millioner dollar, og fremgangen skyldes især stor vækst i Kina.

Politikere gør klar til forhandlinger om sundhedsreform

Forud for forhandlingerne om en reform af sundhedsvæsenet har socialminister Mai Mercado (K) valgt at trække 64 sociale handicapinstitutioner ud af kabalen for at sikre fremtidige tilbud til personer med særlige handicap og behov. Det skriver Jyllands-Posten.

Folkene bag ny klimakampagne vil presse politikere

Med inspiration fra Tyskland og Australien vil en ny borgerdrevet klimakampagne mobilisere 100.000 danskere online i et forsøg på at presse politikerne i kampen for klima, natur og miljø. Det skriver Politiken.

