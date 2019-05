»Hvorfor kan de ikke lide Benjamin?«

Som forælder er det svært at svare sine to sønner på det spørgsmål, når det handler om deres handicappede lillebror på to år.

Men ikke desto mindre var det lige præcis det, som Klaus Søndermølle Petersen måtte gøre foran en restaurant sidste år.

Familien havde været på hospitalet med toårige Benjamin, der led af den sjældne sygdom Menkes, og han var under opholdet flere gange ved at dø.

Benjamin med sine to ældre brødre Foto: Privatfoto Vis mere Benjamin med sine to ældre brødre Foto: Privatfoto

Benjamins to storebrødre på otte og ti år havde oplevet det hele fra tætteste hold, så familien besluttede sig for at trække i det fine tøj og besøge en unavngiven restaurant på Amager i København.

De valgte med vilje en, som ikke havde mange gæster, fordi de før havde haft problemer med at få Benjamin ind på restauranter i den klapvogn, som han på grund af sygdommen blev nødt til at sidde i.

Men ak. I restaurantens dør blev den fint klædte familie afvist, fordi restauranten af 'hensyn til brandsikkerhed' ikke ville tillade, at lille Benjamin lå i klapvognen ved bordet.

»Det var frygteligt. De store børn sagde: 'Hvorfor kan de ikke lide Benjamin?'. Det er sgu svært at forklare ens to børn,« fortæller Klaus Søndermølle Petersen i dag til B.T.

Benjamin Vis mere Benjamin

Derfor fik familien også nok, da de kort efter i sommeren 2018 igen, igen, igen blev afvist i døren på Jensens Bøfhus i Aalborg af samme grund.

»Vi var på ferie i Aalborg - mig, Benjamin, min kone og vores to andre drenge - og vi fortæller, at vi har en handicappet søn, der skal være i klapvognen. Vi havde valgt et tidspunkt, hvor der var helt tomt i restauranten, men de var ikke klar på at finde en løsning,« fortæller Klaus Søndermølle Petersen i dag til B.T.

Derfor satte de sig for at forfatte en klage til Ligebehandlingsnævnet, og det er den, der i fredags blev afgjort.

Nævnet vurderede, at Jensens Bøfhus havde forskelsbehandlet på grund af handicap, og at bøfkæden skal betale familien en godtgørelse på 5.000 kroner.

Klagen Vis mere Klagen

I afgørelsen - som du kan læse her - blev der blandt andet lagt vægt på, at man fra restaurantens side ikke havde gået i dialog med familien og forsøgt at finde en løsning, så klapvognen kunne komme med ind på restauranten, der i situationen havde besøg af ganske få mennesker.

Brandsikkerhedsreglerne forbyder nemlig ikke klap- eller barnevognen, men foreskriver eksempelvis, at alle flugtveje skal være frie i mindst 1,3 meter i bredden.

Benjamin er i dag død af sin alvorlige sygdom, men Klaus Søndermølle Petersen håber, at afgørelsen kan være med til at hjælpe familier i samme situation.

»Det er så mange episoder, hvor det er svært med en handicappet barn, og der burde være mere fokus på, at man ikke forskelsbehandler,« siger han.

Klaus Søndermølle Petersen har ikke tal på, hvor mange gange han og resten af familien er blevet afvist af en restaurant, men en dag fik han faktisk et meget nyttigt råd af en sygeplejerske.

Klaus Søndermølle Petersen med sin søn Vis mere Klaus Søndermølle Petersen med sin søn

Hun foreslog ham at besøge restauranter med udenlandske ejere. Pakistanere. Tyrkere.

Og det hjalp.

»Vi opdagede pludselig, at der ikke var nogen problemer der. Vi er aldrig blevet afvist der. De prøver at bare at løse det, så man stadig overholder reglerne, hvor vi danskere har nogle meget spidse formuleringer, som vi går efter at overholde,« siger Klaus Søndermølle Petersen.

B.T. har talt med Jensens Bøfhus, der beklager episoden.

»Vi har klokket i den, og længere er den ikke. Vi har gjort vores på at rette op det. Kunne det ske igen? Det kan jeg ikke garantere, men jeg håber det godt nok ikke,« siger Anders Nicolaisen, der er direktør i Jensens Bøfhus.