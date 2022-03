Mandag aften da Klaudia Parsberg fra Vanløse gik ud på sin altan, blev hun mødt af et noget anderledes syn, end hvad hun plejer.

Den fredelige udsigt til Hyltebjerg Kirke var nemlig erstattet med flammer og en kraftig røg, idet kirken i Vanløse var brudt i brand.

»Jeg var lige gået ud på min altan for at ryge en cigaret, og her så jeg så, at der var en masse ældre mennesker, der var på vej ud af kirken,« fortæller hun til B.T.

Klaudia Parsberg beskriver, at det til at starte med så ganske fredeligt ud, da den store gruppe af mennesker gik ud af kirken.

Klaudia kunne se røgen fra hendes altan, da Hyltebjerg Kirke mandag stod i flammer. Vis mere Klaudia kunne se røgen fra hendes altan, da Hyltebjerg Kirke mandag stod i flammer.

Men inden Klaudia Parsberg fik set sig om, begyndte politiet og Hovedstadens Beredskab så småt at ankomme til stedet. Og herfra udviklede røgen sig hurtigt til at være tårnhøje flammer.

»Det startede med at være meget udramatisk, men da brandvæsenet kom, kom der mere og mere røg, og så kom ilden og flammerne, kunne jeg se,« fortæller 31-årige Klaudia Parsberg til B.T.

Synet af flammerne og den store røgsky fik da også Klaudia Parsberg til at blive en smule bekymret. For ikke nok med, at kirken ligger hende meget nært, kunne hun ikke undgå tanken om, hun mon var i sikkerhed.

»Jeg blev bekymret for, om det kunne sprede sig og om det var trygt at være herhjemme. Men det vurderede jeg så, at jeg var,« fortæller hun.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Årsagen til branden er endnu ukendt, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Foto: Presse-fotos.dk

Til B.T. oplyste Københavns Politi da også mandag aften, at røgen ikke var farlig, men at personer i området skulle holde sig inden døre samt lukke døre og vinduer.

Herudover fortalte vagtchefen, at årsagen til branden endnu er ukendt, og at det først kan efterforskes, når branden var slukket.

»Jeg synes, det er vildt ærgerligt (at kirken brænder, red.), især fordi jeg selv er fra en kristen familie, og var i kirke så sent som i går,« fortæller hun.

Klaudia Parsberg oplyser desuden, at kirkens klokke, som er øverst på tårnet, er faldet ned.

»Det tænker jeg virkelig er synd, når klokken er så nostalgisk for kirken,« afslutter hun.

Mandag aften oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter, at slukningsarbejdet er i fuld gang, men at de vil fortsætte et par timer endnu.