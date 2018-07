Søndag blev VM-finalen i fodbold afholdt, og blandt unge på Snapchat blev det fejret ved at betale 3.000 kr. for at få klubikonet Patrick Peitzsch til at hælde dyr champagne ud i vasken.

»VM er den største sportsbegivenhed i hele verden, og der bliver man jo nødt til at tænke lidt ud af boksen, når sådan en finale skal fejres,« siger Patrick Peitzsch til B.T.

Patrick Peitzsch er 28 år og kendt fra det københavnske natteliv. Derudover er han pr-partner i Rekom, som står bag 77 barer og natklubber i Skandinavien.





Søndag opfordrede han folk på det sociale medie Snapchat til at overføre 3.000 kr. til ham. Som betaling ville han hælde en uåbnet flaske ‘I Am’-champagne til omkring 350 kr. ud i vasken, mens det blev filmet og lagt op på hans Snapchat, hvor køberne ville blive eksponeret for klubikonets mange tusinde følgere.

»Det er et sjovt koncept, fordi du 'vasker' en champagne, men det foregår gennem mig. Man køber en fest gennem min Snapchat, i stedet for at man hælder en champagne ud i sin egen vask. Der er bygget en happening op omkring det. Det er en fejring uden lige,« siger Patrick Peitzsch.



Han fortæller, at det at 'vaske' en champagne, som det bliver kaldt, når man tømmer en hel flaske champagne ud i vasken, stammer fra Norge.

»God humor«

Fire unge mænd valgte at slå til, da Patrick Peitzsch lagde tilbuddet op. B.T. har talt med en af dem.

»Jeg synes, at det var skide sjovt, så det er egentlig bevæggrunden for at gøre det. Det er god humor og gøgleri. Men det er egentlig mest af alt også på grund af den wow-faktor, det udløser,« siger 21-årige Henrik Martin Nilsson fra København.

Han fortæller, at han især var interesseret i de reaktioner, der kom fra Patrick Peitzschs følgere, som inkluderer mange af hans egne venner.



»Jeg har fået 20-30 henvendelser fra folk, der synes, at det var skide morsomt, det er det, der er fedt ved det. Jeg har også nogle veninder, der har skrevet, at jeg ikke er rigtig klog,« siger Henrik Martin Nilsson.

Svært at forstå

Selvom de unge herrer er enige om, at det var en genial måde at fejre VM og have det sjovt på de sociale medier på, kan de dog godt forstå dem, der ikke kan se ideen i 'champagne-vask'.

»Jeg tror egentlig, at det for nogle er sindssygt svært at forstå. Jeg formoder, at der helt sikkert er folk, der tænker: ‘Hold kæft, en kegle’, og det skal de selvfølgelig have lov til,« siger Henrik Martin Nilsson.

Patrick Peitzsch forstår også godt, hvis alle ikke er med på konceptet:



»Det er jo ikke det første, man køber, hvis man kun har 3.000 kr. tilbage i måneden. Det er kun, hvis man har luft i budgettet, man bruger penge på en 'vask'. Jeg kan godt se, at det kan virke ekstravagant, og at nogle synes, at det kan virke fuldstændig hul i hovedet,« siger han.

Dog pointerer klubikonet, at han sagtens kunne finde på at arrangere en 'champagne-vask' igen.

»Det kan ikke udelukkes, men det kan også være, at jeg finder på noget helt andet. Noget, der stikker endnu mere til siden. Jeg kan godt lide at tabe sutten en gang imellem,« Patrick Peitzsch.