Det er utilgiveligt, når og hvis kvinder bevidst snyder mænd og bruger dem som uvidende donorer til at blive gravide.

Det mener i hvert fald Karin Erb, der er tidligere chefbiolog på Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Fertilitetsselskab.

»Jeg synes, det er noget svineri, hvis man som kvinde snyder manden og tre måneder senere kommer og siger, at man er gravid og vil beholde barnet og forventer at få børnepenge,« siger Karin Erb.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan 34-årige Kasper og 51-årige Nikolaj føler sig overbevist om, at de er blevet snydt til at blive fædre. De mener, at kvinderne, som de seksuelt var sammen med en enkelt nat, havde skjulte agendaer og blot udnyttede dem som uvidende donorer til at blive gravide.

Ifølge Karin Erb er der tale om gement bondefangeri fra kvindernes side, hvis de vælger at ‘gå i byen’ for få børn.

»Der er altid blevet født børn af enlige mødre, og før i tiden var det måske postbuddet eller naboen, der var faderen. Men i dag, hvor det er muligt - og for et beskedent beløb - at blive insemineret, er det noget griseri. Man kan simpelthen ikke være det bekendt,« lyder kritikken fra Karin Erb.

Koster 5.000 kr.

Den tidligere chefbiolog understreger, at det alt afhængig af fertilitetsklinikken koster omkring 5.000 kroner at blive insemineret. Derfor kan hun heller ikke forestille sig, at det er økonomien, der spiller en rolle for de kvinder, der vælger at bruge en intetanende donor i byen frem for en donor fra klinikkernes åbne eller anonyme donorkartotek.



»Hvis folk ikke har 5.000 kroner, har de slet ikke råd til at have børn. Så jeg tror ikke på, at det handler om økonomi,« siger Karin Erb.

Er det i orden som kvinde at tilbageholde planer om at blive gravid under tilfældig sex?

En dårlig strategi

Over for B.T. har Mai Heide Ottosen, der ph.d. i sociologi og seniorforsker i familie- og barndomssociologiske problemstillinger hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, understreget, at det bestemt ikke er en god strategi for kvinder - der ønsker at være solomødre - at blive gravid med en tilfældig mand.

Heller ikke hos Statsforvaltningen, som er den myndighed, der efterfølgende skal på banen, hvis der opstår konflikter mellem far og mor, ser man det som et holdbar løsning, hvis kommende mødre går på jagt efter et barn uden om fertilitetsklinikkerne.

Egoisme af værste skuffe

Hos Foreningen Far, som varetager fædres rettigheder og anslår, at omkring nogle hundrede danske mænd hvert år bliver snydt ind i faderskab, mener man, at kvindens handling, såfremt hun bevidst snyder manden, er dybt uansvarlig.



»Der er ikke nogen undskyldning for at bringe et barn til verden på forkerte eller usande præmisser. Det er simpelthen for stor en ting,« siger Jesper Lohse, der er formand i Foreningen Far.

Han mener, det afgørende er, hvornår grænsen, for hvad der er ærligt og usandt, krydses.

»Som vi ser det, er det, når kvinden bevidst ved, hvad hun gør, uden at fortælle om det. Så er grænsen krydset. Og det er der kvinder, der gør. Og den handling kan ikke bortforklares. Det er egoisme af allerværste skuffe. Der er altså børn involveret her, og man risikerer at ødelægge eller besværliggøre deres liv, allerede inden de er født,« siger Jesper Lohse.