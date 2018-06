Den gennemsnitlige grundskyld for boligejere stiger i 96 af de 98 kommuner, viser tal fra Danmarks Statistik. B.T. har udarbejdet to danmarkskort, der viser stigningen i de forskellige kommuner for henholdsvis enfamiliehuse og ejerlejligheder. Dem kan du se herunder.

Grundskylden, der altså ikke er den skat, du betaler for din bolig, men den skat, du betaler for selve grunden, er steget fra 10.882 kr. til 11.425 kr., hvilket altså vil sige, at den gennemsnitlige grundejer i Danmark betaler 543 kr. mere i skat for sin grund i 2018 end i 2017.

Fakta Hvad er grundskyld? Ejendomsskatten (grundskylden) er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Skatten tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger. Taksten, eller grundskyldspromillen, fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser. Dog skal satsen i alle kommuner ligge mellem 16 og 34 promille. Afgiftsgrundlaget for grundskylden er fastsat som det mindste af: Den aktuelle grundværdi.

Forrige års grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent (grundskatteloftet). Reguleringsprocenten beregnes årligt og er mellem 3 og 7 pct. Kilde: Skatteministeriet

Ser man mere specifikt på enfamiliehuse, viser tallene, at grundskylden gennemsnitligt over hele landet er steget med 511 kr. Her fører Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk med stigninger på henholdsvis 2.621 kr. og 2.307 kr.

Ejer du en lejlighed, kan du også - i de fleste kommuner - se frem til en stigning i grundskylden, omend den er markant mindre end tallet for enfamiliehuse.

234 kr. skal lejlighedsejere gennemsnitligt betale mere i 2018 landet over, og her falder den største regning i Hørsholm, hvor grundskylden stiger med 402 kr.

Er du til gengæld borger i Billund Kommune, kan du se frem til besparelser på grundskyldsfronten. Lejlighedsejere sparer gennemsnit 51 kr. i Lego-kommunen, mens ejere af enfamiliehuse skal betale 107 kr. mindre i 2018 end 2017.