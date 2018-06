»Hvad ønsker du dig i år, Raphael?«.

Sådan spurgte Sandra Lia Sirot i onsdags sin fireårige søn, der fylder fem år på lørdag. Raphael satte sit ellers elskede computerspil på pause, vendte sig om og kiggede sin mor dybt i øjnene: »Jeg ønsker mig en ven, mor.«

Det lyder næsten for hjerteskærende til at være sandt, men sådan lød samtalen altså mellem 31-årige Sandra Lia Sirot og hendes søn Raphael i familiens lejlighed på Amager i København, hvor mor, far og tre børn på fire, otte og ti år bor.

Sandra Lia Sirots hjerte stoppede i et par sekunder, mens hun slugte Raphaels rørende ønske:

»Mit hjerte stoppede, og jeg skulle virkelig holde tårerne tilbage. Hvad gør jeg her, tænkte jeg,« fortæller Sandra Lia Sirot til B.T.

Raphael har fået sit ønske opfyldt om at få en ven. Foto: Privatfoto

Raphael er ikke ligesom de fleste andre fireårige drenge. Den lille purk har store problemer med sine lunger, og det betyder ikke alene, at han har været mere på hospitalet end de fleste voksne, men også, at han ikke kan gå i en normal institution. Raphael kan nemlig ikke risikere at blive smittet af de andre børn, for hvor de fleste snøfter og får ondt i halsen af en influenza, kan den fireårige dreng ikke trække vejret, når han bliver syg.

Efter lidt betænkningstid besluttede Sandra Lia Sirot sig for at lave et opslag på den lokale Facebook-gruppe, hvor hun efterlyste venner til Raphaels fødselsdag på lørdag. Det kom hun ikke til at fortryde.

»Jeg havde troet, at én eller to ville skrive, men det har været helt vildt. Der er så mange, der har sagt, at deres børn gerne vil lege med Raphael og komme til fødselsdagen på lørdag, og så har vi også en ny lokal isbar, der vil give en isdessert til Raphael og resten af børnene på lørdag,« fortæller en tydeligt rørt Sandra Lia Sirot.

Men Raphael har slet ikke behøvet at vente til lørdag med at stifte nye bekendtskaber. Lørdag legede han med to drenge fra lokalområdet, der også har lovet at komme til fødselsdagen, og da Sandra Lia Sirot åbnede øjnene søndag morgen, stod lille Raphael ved sengekanten:

»Kommer der en ven i dag, mor?« spurgte han med store øjne.

Og ja. I dag får Raphael besøg af pigen Ronja, der også gennem sin mor har meldt sig efter Facebook-opslaget. Ronjas mor har fortalt Sandra Lia Sirot, at lille Ronja havde sagt »Ja, mor, jeg vil gerne være venner med Raphael, og du må gerne pakke mig ind som en gave«, da hun havde fortalt sin datter om drengens store ønske.

De sidste dages reaktioner har gjort Sandra Lia Sirot meget rørt:

»Det var meget svært at skrive opslaget, men nu er jeg bare så rørt. Raphael har tre søskende på otte, ti og 22 år, men det er ikke det samme som at have en ven på sin egen alder,« fortæller moderen, der har Raphael sammen med sin franske mand, Jacques.

Her sidder Sandra Lia Sirot sammen med Raphael og den nye veninde Ronja, der søndag eftermidda Foto: Privatfoto

Raphael har fået plads i en institution for immunsvage børn, men problemet er, at resten af børnene er meget små. Den ældste, ud over snart femårige Raphael, er to et halvt år, så det er lidt svært at lege sammen, og derfor har Raphael sjældent lyst til at skulle ned i institutionen, fortæller moderen.