Står weekenden på festival, havearbejde eller rose-rundfart, så husk lige at passe på solen. Det er nemlig ikke, når vi solbader, at flest bliver skoldet, viser en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne står bag.

»Dermed ikke sagt, at solbadning er sundt, men vi er blevet bedre til at passe på. Til gengæld glemmer vi solbeskyttelsen i mange andre situationer,« siger Christine Behrens, senior projektleder i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne. I videoen øverst kan du se, hvor meget solcreme du bør bruge.

Ifølge rapporten var det ’kun’ 20 pct., der var på et udendørs badested, da de blev forbrændt, mens halvdelen angiver, at de var hjemme i gården eller haven. En tredjedel angiver, at de direkte solbadede, da de blev forbrændt, mens knap 60 pct. angiver, at de lavede noget andet end at solbade.

»De sad ude og spiste, var til et arrangement eller koncert, hyggede sig med vennerne, dyrkede sport eller en anden udendørsaktivitet,« siger hun.

Det er især de unge 15-29-årige, der blev solskoldede. Og selv om det især var kvinder, der solbadede, blev mændene lige så ofte forbrændte.

Mange glemmer at passe på solen, når de f.eks. er til koncert. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mange glemmer at passe på solen, når de f.eks. er til koncert. Foto: Liselotte Sabroe

Danmark ligger i top-5 over lande, hvor kræft i huden er mest udbredt. Hvert år konstateres 2.250 nye tilfælde af modermærkekræft og 14.250 nye tilfælde af almindelig hudkræft i Danmark.

Både antallet af solskoldninger og den samlede mængde uv-stråling, som huden udsættes for igennem livet, har betydning for risikoen for udviklingen af kræft.

Den gode nyhed er, at vi er blevet bedre til at undgå solskoldninger. 4.000 danskere i alderen 15-64 år har deltaget i undersøgelsen, hvor 18 pct. svarer, at de blev forbrændt i Danmark i 2017. Det er en markant forbedring siden 2011, hvor andelen af forbrændte var 30 pct.

Christine Behrens medgiver, at sidste år heller ikke bød på helt så mange soldage som f.eks. i år.

»Derfor er vi også ret spændt på at se tallene fra i år, hvor der har været så mange sammenhængende dage med sol. Vi kan jo godt frygte, at det også betyder flere solskoldninger, men vi kan jo håbe på, at vi har lært at omgås solen fornuftigt og f.eks. tager en pause midt på dagen,« siger hun.

Fakta De fire solråd 1. SKYGGE

Flyt hyggen ind i skyggen mellem kl. 12 og 15, hvis uv-indekset er 3 eller mere. 2. SOLHAT

Undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, når solen står højest. 3. SOLCREME

Brug altid rigeligt med faktor 15 og husk, at lige meget, hvor meget du smører på, må du aldrig ligge og stege. 4. SLUK SOLARIET

De kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er – desto mere udsat er du. Kilde: Kræftens Bekæmpelse, cancer.dk

Selvom sommeren herhjemme for tiden minder om noget, man kun oplever i Sydeuropa, kommer uv-indekset i Danmark højst op på 7, mens det sydpå kan komme op på 12.

»Strålingen fra solen er altså ikke lige så kraftig herhjemme. Men alligevel gælder de samme regler med skygge, solhat og solcreme,« siger Christine Behrens.

Hvor det sydpå minimum skal være en faktor 30, kan man dog nøjes med faktor 15 herhjemme.

»I virkeligheden er det også mere mængden af solcreme end faktoren, som er afgørende for, hvor godt man er beskyttet,« siger hun.

Fakta Fakta: UV-stråling Solens uv-stråling er stærkest mellem klokken 12 og 15.

Næsten halvdelen af et døgns uv-stråling er til stede i det tidsrum.

Solens uv-stråling reflekteres i vand, sand, beton og sne, så uv-strålingen rammer dig, selv om du sidder i skygge.

Strålingen rammer også på en skyet sommerdag, hvor 30-70 procent af uv-strålingen trænger igennem skydækket. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Umiddelbart tyder det ikke på, at danskerne er blevet væsentligt bedre til at følge solrådene. Fra 2013 til 2017 er der faktisk sket et lille fald i andelen af danskere, som siger, at de ofte eller altid søger skygge, mens lidt flere bruger solcreme.

»Men når vi ser på resultatet, altså solskoldninger, går det den rigtige vej,« siger Christine Behrens.